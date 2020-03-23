驚悚畫面曝！前車「翹孤輪」耍帥…他過彎失敗捲聯結車底拖行命危　

記者白珈陽／南投報導

南投縣仁愛鄉台14線埔霧公路75公里處仁愛橋路段，日前發生一起嚴重車禍，機車騎士疑過彎不慎，撞上對向車道的聯結車，騎士人車直接被捲入聯結車車底，拖行數公尺才停下，造成頭部、胸部及腿部受傷，當場失去意識，經送醫急救仍未脫離險境。詳細肇事原因及責任，警方正進一步調查釐清。

▲南投縣仁愛鄉台14線埔霧公路75公里處仁愛橋路段，日前發生一起嚴重車禍。（圖／民眾提供）

警方調查，仁愛鄉南豐村台14線75公里仁愛橋前的彎道，20日上午發生一起交通事故，葉姓白牌普通機車騎士往霧社方向行駛時，疑過彎不慎，撞上對向開往埔里方向的聯結車，騎士遭捲進聯結車下，頭部、胸部及腿部遭重創，經送往埔里榮民醫院急救後，仍未脫離險境。

▲▼葉男頭部、胸部及腿部遭重創，經送往埔里榮民醫院急救後，仍未脫離險境。 。



而驚險的畫面全由行車紀錄器所錄下。影片中可見，當時聯結車行駛至仁愛橋上，有4部機車先從聯結車旁快速經過，其中第一部機車騎士還將前輪騰空「翹孤輪」炫技，接著第5部機車出現，疑過彎不慎，直接撞上對向車道的聯結車左側車身，人車被捲入車底，聯結車駕駛發現後緊急煞車，但已拖行數公尺，畫面怵目驚心。

▲葉男直接撞上對向車道的砂石車左側車身，人車被捲入車底。（圖／記者白珈陽翻攝）

葉男傷勢嚴重，救護人員獲報趕赴現場時他已失去意識，頭部大量出血，胸、腿也有多處重傷，目前仍住院觀察中。詳細車禍過程及肇事原因與相關責任，還須警方釐清調查。

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