車禍受傷…她上救護車也要帶著「那一箱」　女騎士：天然醋很貴也　

▲一名林姓女騎士車禍，不顧自己傷勢，更掛心機車上的那箱食用醋是否有破掉，送醫時更請救護人員把食用醋也一起搬上救護車，讓警消人員都很傻眼。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導

高雄阿蓮區日前發生一起交通事故，一名林姓女騎士手指受傷，不顧自己的傷勢，反而更掛心她機車上的那箱食用醋是否有破掉，一直追問員警：「我那些天然釀造的食用醋！可以先幫我搬起來放路旁嗎拜託？」要送醫時，更請救護人員把食用醋也一起搬上救護車，讓警消人員都很傻眼。

湖內警分局阿蓮分駐所警員表示，日前接獲通報阿蓮區中正路上菜市場有一起車禍意外，員警立即趕到現場了解，兩輛機車發生擦撞，倒下的機車佔據了大半個車道，員警立即指揮交通疏導，其中受傷的49歲林姓女騎士手指擦傷，另名67歲吳姓女騎士則好髮無傷，事故現場也在警方協助下迅速排除。

▲一名林姓女騎士車禍，不顧自己傷勢，更掛心機車上的那箱食用醋是否有破掉，送醫時更請救護人員把食用醋也一起搬上救護車，讓警消人員都很傻眼。（圖／記者翁進忠翻攝）

警方表示，林姓女騎士不顧手指上的傷口，反倒掛念放在機車腳踏板上的食用醋是否有撞壞，頻頻向員警表示：「我那些天然釀造的食用醋很貴阿！可以幫我先搬到路旁放嗎拜託？」連送醫時，更請救護人員幫忙把食用醋也一起搬上救護車，讓處理員警與消防救護人員都哭笑不得，沒想到這起車禍最令人擔心的事不是手指受傷，竟是那箱「食用醋」。

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