立委、環團要求環評大會延後2週！環保署：會再研究

▲張子敬表示，環評大會是否延後2週還要再研究。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

環保署員工參加埃及團確診新冠肺炎，署長張子敬今（23日）赴立法院衛環委員會備詢，立委們關心環評大會是否還要繼續或延後2週？張子敬回應，會再研究一下。

時代力量立委陳椒華指出，有環團連署要求環評延2週，但環署要求列席發言的人講完3分鐘要離開，但參加環評會議的人都希望全程聽，可能有審查瑕疵。張子敬表示，防疫期間，在高風險狀態下，顧及所有與會人安全，會場內不要聚集這麼多人，發言完離開，也可在隔壁房間，或是現在都有直播可聽，不用一定要到現場，不會有黑箱作業。

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陳椒華認為，如果現場大家都戴口罩可留？真正顧及安全是否該考慮停開？民進黨立委林淑芬表示，署內已有一人確診，環評會議每次審查都在很小的會議室，擠很多人，由於環評有公民參與機制，環署不可能叫人家不要來，剝奪權益，是否考慮暫2兩星期審查？張子敬說，停開與否還要再回去評估，因為審查有時間限制，開發人員也有自己權益，最後強調回去會再研究一下，看能不能做。

環境權保障基金會聲明指出，多個環保團體緊急連署，呼籲暫停環評等大型會議2週，以防範新冠肺炎疫情擴散風險。環署每日例行辦理環境影響評估等大型會議，多半會有開發單位、環評委員、政府相關部會、環署各部門、記者、各環保團體及開發地所在之民眾聚集，恐容易有疫情擴散之風險。