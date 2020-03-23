最懷念哪間倒掉的飲料店？　網狂推這間：開始敢買珍珠奶茶

▲台灣的珍珠奶茶風靡全球。（示意圖／記者許力方攝）

記者康心禹／綜合報導

手搖飲料是許多人喜歡的飲品，每天不喝上一杯就覺得渾身不對勁，但隨著時代的更迭，許多耳熟能詳的飲料店消失，有網友就好奇，大家還記得哪些倒掉的飲料店？話題一出掀起廣大討論，最多網友推的就是一家名為「藍天鵝」的飲料店。

原PO在PTT以「大家還記得哪些倒掉的飲料店？」為題發文，內文提到「我住在南部啦，小時候喝的飲料店倒了不少，也有些是真的難喝，普洱世家、娃娃魚、英國藍，不確定這些北部有沒有開，過氣/倒掉但曾經開很多的還有誰？」

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▲許多網友狂推「藍天鵝」。（圖／翻攝自Facebook／藍天鵝飲品專賣店）

貼文一出後有入大量網友留言，受到最多人支持的是一家名為「藍天鵝」的飲料店，「當然是藍天鵝」、「以前覺得藍天鵝的珍珠最好吃，沒有之一，不過奶茶就很廉價口感」、「藍天鵝的黑糖西米露」、「藍天鵝沒有其他」、「印象中也是藍天鵝出現後，才開始敢買珍珠奶茶(因為便宜)」。

也有其他網友提到，「茶窯，雞排加珍奶50元」、「良辰吉時」、「休閒小站」、「以前都喝零度C的綠豆沙」、「杯樂還在嗎」、「我家附近還有葵可利」、「快可立」、「紅景天」、「董月花」、「紅太陽」、「橘子工坊還在嗎？」、「 mini，我喜歡他們的焦糖奶茶」、「魔力點子、喫茶小舖」、「英國藍好好喝欸...竟然倒了」。

▼台灣人愛喝手搖飲料。（圖／記者林敬旻攝）