最愛哪杯手搖飲！他自曝「心中前3」…麗春紅超火：真的第1　大黑馬是它

▲手搖飲是台灣人的日常。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣的手搖茶店林立，一條街上常常開了好幾家，為了穩固消費者，每間的招牌飲品也有所不同，有的主打茶類，也有手搖飲以鮮奶、珍珠吸引顧客。一名網友就在PTT的WomenTalk板上發起閒聊，「大家愛喝哪家手搖杯品項？」文中貼出他心中的前3名，想問問其他人最喜歡哪家手搖飲的哪一款飲料。

這位網友文中先貼出心中排名，「自己心中前幾名，可不可麗春紅、麻古柳橙果粒茶、一心豪飲高山青茶（去冰不糖」、「大家的是啥？」看到貼文後，不少人都認同原PO的選項，大推可不可的麗春紅茶，「唯一支持可不可麗春紅」、「可不可麗春真的第一名」。

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▲50嵐的1號（四季春+珍波椰）被許多網友點名。（示意圖／記者林敬旻攝）

另外，可不可的其他飲品也有網友大推，「可不可熟成紅茶」、「可不可熟成歐蕾」、「可不可冷露歐蕾」、「可不可胭脂紅茶加白玉，真心不騙的好喝」。而一長串答案中則藏有一匹黑馬，就是50嵐的1號（四季春+珍珠、波霸、椰果），許多網友紛紛點名，直呼超好喝，「50嵐1號推推」、「50嵐，四季春珍波椰」。

其他網友也留言分享自己的最愛，「老賴茶棧，豆漿紅」、「老賴無糖紅」、「最近覺得老賴烏梅紅好好喝」、「迷克夏，伯爵珍珠拿鐵」、「迷客夏柳橙綠」、「出雲抹茶加珍珠、不加糖少冰（迷客夏）」、「麻古百香雙Q」、「麻谷的芝芝葡萄好好喝沒有了」、「鮮茶道，焙茶烤奶無糖」、「一沐日，蕎麥拿鐵」、「天仁，913奶茶」、「茶湯會，翡翠檸檬」、「茶的魔手伯爵紅茶」、「無茶不樂洛神花茶」。

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