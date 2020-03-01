珍奶喝第三口「啥都吸不到」　撕開封膜見「真．波霸」無言：是怎樣？

▲難怪吸不到東西......。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

一名男網友日前上網分享他喝珍奶的經驗，原來他才喝到第三口就發現吸不到東西，仔細往杯子內看，眼前驚人的景象讓他無言表示「是怎樣？」網友們看完後則是笑歪表示，「這是葡萄串吧」、「真．波霸」。

一名鮮少喝珍珠奶茶的男網友在臉書「爆怨公社」中發文，他日前難得買了一杯珍奶回家，喝了兩口還是正常的，但到了第三口卻發現怎麼吸都吸不到東西，決定撕開封膜一探究竟。

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「這麼團結的珍珠是怎樣？」原PO一見杯子內的景象都傻了，只見珍珠全部擠在一團，整坨珍珠大概有一個手掌心大。他解釋，飲料從買回來後就一直放在桌上，並沒有冰入冰箱。

▲珍珠：團結在一起就不怕被吸走了！（圖／翻攝自爆怨公社）

網友們見狀後紛紛表示「這個超級無敵宇宙波霸」、「真．波霸」、「一顆珍珠馬上就會被吸走，如果夠團結就不會被吃掉」、「團結抵禦外敵」、「這是葡萄串吧」、「只好拿水管來吸」、「店員少打了『巨型』珍珠」、「天氣冷只好縮在一起」。

其他人則推測，會變成這樣應該是店員煮過頭，導致珍珠太軟爛，加上沒有好好攪開，才會全部黏在一起；不過也有人認為是原PO放太久的緣故。

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