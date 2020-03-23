黃光芹：外界勿弱化張上淳「管不了兒子的父親」　他應以召集人身分道歉

▲張上淳。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳的醫師兒子，被爆在防疫情期間出國旅遊，雖然事後發表聲明道歉，但仍引起不少討論。對此，資深媒體人黃光芹23日於臉書發文表示，兒子道歉是為自己的言行負責，「張上淳欠其他醫事人員一個道歉！」

黃光芹認為，張上淳作為一位父親，兒子逆時中、管不住，「你可以說，兒子大了，不歸他管」；但身為防疫指揮中心醫療小組召集人，行政命令既然下了，就不能唱反調。若說自己的兒子沒錯，難道是遵從禁令的所有醫事人員錯了？

黃光芹說，張上淳兒子道歉了言行自負；但張上淳應以指揮中心召集人身分，跟其他醫事人員道歉，為自己護短、標準不一而道歉，欠著這個歉一直不道，心有不平的醫護人員怎麼繼續打仗？以後政令還要出門，不能尾大不掉。

黃光芹說，那些將張上淳角色弱化成「只是一位管不了兒子的父親」，完全虛化他的指揮中心召集人角色，是自我安慰、自以為聰明的切割。

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