家中獨子！湖北醫生「連續工作35天」突病亡...年僅29歲

▲ 董天畫像。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐下，再度發生一線醫護人員死亡！湖北枝江市人民醫院麻醉科醫生董天，21日因突發腦血管疾病身亡，年僅29歲，而他已在抗疫前線工作了35天。作為家中獨子，董天在過年期間，原本打算在老家多陪陪母親和病退在家的父親，然而面對疫情來襲，他立刻改變計畫，主動請纓投身一線。

▲ 董天（右一）與同事合影 。（圖／界面新聞）

綜合陸媒報導，2月29日上午，董天因頭痛頭暈向發熱門診報告，接到電話後，同事立即趕往他的房間查看，此時他已出現口齒不清、左側肢體肌力下降等症狀。同事立即把他送往枝江市人民醫院急診科，查CT顯示腦基底動脈夾層，之後又被緊急送往宜昌中心醫院救治，雖然經過全力救治，29歲的他3月21日還是倒在了抗疫一線。

皖南醫學院校友會官網消息稱，農曆大年初一那天（1月25日），董天作為家中獨子，原本打算在湖北當陽老家，多陪陪母親和病退在家的父親，然而新冠肺炎疫情突然來襲，董天第一時間改變了計畫，主動投身抗疫一線。自1月26日起，董天在發熱門診接診，由於患者收治時間比較集中，連續接診幾十個待查病人成為他的常態。

▲ 董天同事表示哀悼。（圖／翻攝自微博）

董天死後他的同事發文哀悼，「你走了，我吶喊地說，你還活着」、「人生可數繁華錦，故事幾多富貴真？唯願長安乘玉鶴，天堂或許正新春」他的大學同學則稱，「疫情走了，你也倒下了，多希望一切不是真的。」

消息傳出後，網友紛紛表示哀悼，「過勞而殉職的醫生，不想再看到這樣的噩耗了」、「這對於年邁的父母就是晴天霹靂，一個醫生的29歲，美好人生才剛剛開始」、「這麼年輕，太可惜了」、「不能保證一線醫護人員的休息啊，不要生命救生命啊」。