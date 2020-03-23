「外防輸入、內防反彈」！陸中央：全國本土疫情傳播基本阻斷

▲新冠肺炎疫情嚴峻。（圖／路透社，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球大流行，不過大陸中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組今（23）日在會議上指出，目前，以武漢為主戰場的全國本土疫情傳播「基本阻斷」，不過零星散發病例和局部爆發疫情風險仍存在，因此要實施「外防輸入、內防反彈」防控策略。

據《央視新聞》報導，中共中央政治局常委、國務院總理、中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長李克強主持召開領導小組會議，其餘的有副組長王滬甯、丁薛祥、黃坤明、蔡奇、王毅、肖捷、趙克志參加。

會議指出，要認真貫徹習近平總書記重要講話精神，落實中央應對疫情工作領導小組部署，統籌抓好疫情防控和經濟社會發展。「當前，以武漢為主戰場的全國本土疫情傳播基本阻斷，但零星散發病例和局部暴發疫情風險仍然存在，結合全球疫情大流行形勢，要實行『外防輸入、內防反彈』防控策略。」

「武漢和湖北要做好重症患者救治，及時收治新發病例。」會議強調，各地要堅持實事求是、公開透明發布信息，不得瞞報漏報，一旦發現疫情要精准管控，控制在病例發生和可能傳播的場所。「精準有效防範疫情跨境輸入輸出，為國際社會抗擊疫情提供力所能及幫助。」

會議認為持續低風險的絕大多數省份，「要在科學精準防控同時，及時取消與正常生産生活秩序不適應的防控措施。不得以審批等延緩企業復工。除對來自高風險和中風險地區人員外，對其他人員不實施上崗前隔離。」最後，會議強調，各地要保留發熱門診等制度，保持應急處置能力，做到「四早」。

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