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快訊／上海二把手人選出爐！　龔正接代市長、應勇辭去市長職務

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▲▼上海市委副書記龔正。（圖／中新網）

▲上海市委副書記、代理市長龔正。（圖／中新網）

記者陳政錄／綜合報導

上海市長人選即將出爐！上海市第十五屆人大常委會23日上午決議，接受應勇辭去上海市市長職務的請求，由龔正任上海市副市長、代理市長。在此之前，龔正於19日從山東省長一職，調任至上海市擔任副書記。

據上海市新聞辦官方微博「上海發布」公告，上午，上海市第十五屆人大常委會第十九次會議決定，接受應勇辭去上海市市長職務的請求，龔正任上海市副市長、代理市長。會議還決定，接受廖國勳辭去上海市監察委員會主任職務的請求。

▲▼2020年1月15日上海市第十五屆人民代表大會第三次會議。（圖／記者陳政錄攝）

▲2020年1月上海市召開地方兩會時，還是由前市長應勇主持，隨後爆發新冠肺炎疫情，大陸各地官場陸續發生職務調動。（圖／記者陳政錄攝）

公告中進一步介紹龔正簡歷：男，1960年3月生，漢族，江蘇蘇州人，中共黨員，1982年8月參加工作，在職研究生，經濟學博士。現任十九屆中央委員，上海市委副書記、副市長、代理市長、市政府黨組書記。

在赴上海任職前，龔正曾任海關總署署長辦公室正處級秘書，天津海關副關長，全國海關信息管理中心籌備辦公室副主任，海關總署業務規範司副司長兼信息化工作領導小組辦公室副主任、政策法規司司長，深圳海關關長、黨組書記，海關總署副署長，浙江省副省長、省委常委、杭州市委書記，山東省委副書記、省長等職。

2月13日，前上海市委副書記、市長應勇因防控疫情需要，調至湖北省接任省委書記，而後市長職缺便一直保留。另於2月28日，還有一前上海市委常委、市紀委書記廖國勛，經中共中央批准，任上海市委副書記，而後3月初，廖確定兼任上海市政法委書記，無緣市長一職。

目前，上海市委書記李強（一把手）與兩位副書記龔正、廖國勛的黨委領導班子成形，市政府方面，包括身為代理市長、副市長的龔正，一共有9為副市長，若無意外，未來若代理市長轉正，就可回歸正常時期「一正八副」的市政府領導配置。

值得注意的是，上海前市長應勇曾於2017年、2019年代表上海，與赴滬舉辦雙城論壇的台北市長柯文哲會面，亦屬於「知台派」對台灣事務有一定的熟悉，而龔正出身浙江、山東，都是與台灣有密切交流的大陸省份，因此未來台北、上海兩市府的互動，各界也相當關注。

►我沒有遲到，是時間遲到了

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