疫情逼迫中國民企創新　李義平：抗風險能力較低





▲疫情重創大陸中小企業。（圖／翻攝中新網）

記者陳政錄／綜合報導

經過2月的低迷後，中國企業於3月中旬起，陸續啟動復工復產的步伐，中國人民大學經濟學院教授李義平坦言，當前經濟形勢對中國民營經濟影響較大，因為不只規模小，抗風險能力也較差，估計未來將有一批跟不上市場變化的企業被淘汰，能進行創新的企業將會活下來。

針對疫情期間對經濟社會造成的衝擊，李義平在接受《中新社》訪問時，做出上述表示。他說，這與民營企業自身的特點有關，比如製造業，民營企業一般處於產業鏈的相對低端，一旦產業鏈出現問題，這些企業易受影響；服務業方面，受防控措施限制，市場消費減少，對民營經濟發展影響很大。

▲上海復工後地鐵情況。（圖／翻攝自上觀新聞）

因此，針對一些民營企業可能終止營運、破產重組。李義平說，跟不上市場變化的企業將被淘汰，適合市場情況和經濟環境、能進行創新的企業將會活下來，產業產品結構由此得以提升，這是市場經濟的基本規律。

他形容，中國民營經濟發展是「在游泳中學會游泳」，沒有課本的說教。當前企業需要有核心技術、有具備競爭力的產品才能生存，單靠補充資本是不夠的；同時，也應了解政府協助企業的優惠政策。

李義平強調，疫情可以倒逼企業提升產業結構，這也是民營經濟的機遇之一。新時代的高質量發展不可以再粗放進行。他也建議政府，應進一步減稅降費，減輕民營企業負擔，繼續創造良好營商環境，同時，不宜實行強刺激的政策，應保持穩增長和調結構之間的平衡，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。

根據中國國家統計局數據，2月全大陸失業率明顯上升，他補充，這主要是因是中間環節不暢通，一方面很多工廠開工缺工人，另一方面很多農民工無法出去打工，政府有關部門應著手解決此問題，和從長遠鼓勵創業、加強勞動密集型產業業者培訓。

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