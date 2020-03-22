高規格應對「返國潮」　上海：對入境者實施「100%核酸檢測」

▲大陸各機場以高規格措施防範境外輸入病例。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸新冠肺炎境外輸入確診病例持續增加，上海市衛健委22日宣布，為了進一步加強口岸防控，除集中隔離人員外，還將對所有來自「非重點國家、地區」的入境人員實施100%新冠病毒核酸檢測。

上海市衛健委主任鄔驚雷在記者會上表示，上海21日新增14例境外輸入性信冠肺炎確診病例，累計報告境外輸入性確診病例56例，大部分都來自歐美、包含英國的有16例、義大利的有10例、美國與西班牙各8例等。

鄔驚雷指出，上海已對來自或途經重點國家和地區入境人員100%隔離，但為了進一步加強口岸防控，除集中隔離人員外，上海還將對所有來自非重點國家和地區的入境來滬人員實施100%新冠病毒核酸檢測。

上海海關副關長蔣原提到，對24個重點國家的航班及入境人員，將實施更為嚴格的100%登臨檢疫、100%體溫監測和100%健康申明卡審核，對有明確症狀的旅客立即啟動「120模式」，直接由120車輛轉運至指定醫療機構診療；對症狀不明顯但有旅居史、風險較大的旅客啟動「130模式」，直接轉運至指定隔離點，集中採樣，根據檢測結果，再做後續處置，「通過120模式、130模式，有效管理傳染源，阻斷傳播途徑，避免交叉感染，防止疫情擴散。」

蔣原還說，為嚴格落實海關總署、上海市委市政府關於嚴防境外疫情輸入的各項部署要求，進一步強化口岸與地方聯防聯控，上海海關對空港口岸所有入境人員實行全面集中管控、封閉管理。