新冠肺炎傷經濟　湖北對貧困者一人發4萬3標準補貼

▲疫情期間民生經濟受到衝擊，大陸各省市陸續發布補貼政策。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒，全球相繼推出提振方案，以中國大陸重災區湖北省為例，於22日宣布，對所有新冠肺炎確診貧困人口，按每人1萬元（人民幣，下同，約合新台幣4萬3千元）「幫扶資金」的標準補貼，目前正與援助方中國扶貧基金會配合，逐步發放，具體發放型式並未說明。

根據湖北日報報導，湖北省一共推出了12項舉措，對受疫情影響的貧困戶和「困難群體」進行幫助與扶持，包括孤寡老人、重度殘疾人等，解決米、油、鹽等生活物資需求，和在企業復工復產時，組織貧困勞動力返回工作崗位和外出務工。

▲防疫人員在湖北省咸寧市咸寧北站檢查旅客體溫。（圖／路透）

就業方面，湖北省對於吸納貧困勞動力的企業，按每人2000元人民幣給予一次性吸納就業補貼，促進貧困人口就業；同時，延長貧困戶的貸款期限、給予交通和生活費補助，與組織貧困地區農產品產銷對接等，維持經濟社會穩定運轉。

據了解，除了湖北省之外，目前大陸除中央對防控疫情期間參與的各行各業，進行相關補貼外，包括上海、江蘇、浙江、廣東等地也對受肺炎影響者提出專項補貼，或是祭出鼓勵措施，引導企業復工復產。

以上海為例，在防疫期間被應急徵用的企業，推出按照春節期間實際復工復產人數，每人1500元、上限500萬元的標準補貼，還有包括住宿餐飲、文體娛樂、交通運輸、旅遊等行業的補貼；南京方面，還對全市福利彩券業者，發放了共計348萬元，以彌補損失。

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