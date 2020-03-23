吳釗燮：援助友邦因地制宜　若物資滿足台灣防疫可考慮輸出

▲立法院外交國防委員會，外交部長吳釗燮接受媒體訪問。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對友邦國家援助的規劃，外交部長吳釗燮23日表示，目前對友邦的醫療援助以因地制宜、就地採購、配合各友邦需求為原則，如果未來口罩等物資已可完全滿足台灣防疫需求，可考慮輸出，但目前時候還不到。

新冠肺炎疫情持續在全球延燒，吳釗燮上午赴立法院外交及國防委員會業務報告，會前接受媒體訪問時指出，目前對友邦的防疫抗疫協助，包括巴拉圭、瓜地馬拉、尼加拉瓜及聖文森等，都以因地制宜、就地採購、配合各友邦需求為原則。

吳釗燮表示，除了口罩等醫療物資，有些友邦國家也希望台灣能提供包括興建臨時醫院等其他援助，為此外交部將會針對不同國家的狀況，來提供不同的協助。

吳釗燮指出，如果口罩等醫療物資台灣內部需求已被滿足，會在與中央流行疫情指揮中心等單位研議後，考慮輸出友邦國家，但目前時候還不到。

另外，有關各國為防疫陸續實施邊境管制措施，導致有國人滯留的問題，吳釗燮表示，台灣駐外館處持續與旅外國人與留學生保持聯繫、建立通訊群組，會盡力協助國人。

在義大利的部分，吳釗燮表示，在宣布成為紅燈或三級流行地區後，所有旅行團都離開了，當地的僑胞則要遵守當地的法令，如果法令規定沒有辦法離開，那也沒辦法離開；而學生的部分，有些已經離開，有些人希望可以留下來，都已經受到良好的照顧。

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