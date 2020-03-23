部會首例！環保署員工遊埃及確診　立委要求散會：別成立院防疫破口

▲立法院環保署備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

立法院衛環委員會今（23日）進行環保署針對國內疫情相關廢棄物集運處理及環保人員的防疫措施報告，但會議才正要開始，立委陳瑩指出，環署有員工曾參加多名遊客確診的埃及團。環署長張子敬面對質詢證實，該員工昨天確診。陳瑩要求立即散會，別成為立院防疫破口。

陳瑩表示，埃及團已有多例遊客確診，其中該團竟有環署員工，今天立院又排這質詢希望環署可以講清楚，這些確診名單中該名員工是否其中之一？當然不該洩漏個資，但有些事情要講清楚，比如員工回來後到環保署上了幾天班？且環署也在消毒，今天出席的看戴最多口罩的人就是環署出席的各單位。

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張子敬說，防疫工作一直都有在做，包括進出量體溫、消毒等，該個案確實是署裡面的基層員工，3月4日到3月12日參加埃及團，12日回來後有進辦公室上班，15日埃及團有人確診後，員工也被通知要隔離，上班天數只有13日一天。16日馬上調查較接近該員工的的有4位，都有居家隔離。

張子敬接著表示，這位同仁昨天確診，但因為平常上班的地點是在一樓單位，不會使用電梯，辦公性質業務單純，跟同仁接觸不大，沒有進一步風險。但陳瑩認為，有無風險不是張子敬說的算，竟然真的確診，態度必須強硬的要求散會。目前該會議正在休息討論中，是否繼續會議。