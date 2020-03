趙立堅再質疑美國隱瞞！　流感2萬人去世「多少人早就感染」新冠肺炎

▲大陸外交部發言人趙立堅。(圖/翻攝 環球時報)

記者劉亭/綜合報導

新冠肺炎在全球大流行,但大陸近來不斷對外表示,源頭不一定在武漢。而大陸外交部長趙立堅又再度於推特發文質疑,美國隱瞞疫情,也許在2019年感染流感的3400萬人中,早就有些人是新冠肺炎。

趙立堅22日發文表示,「美國疾控中心承認部分新冠病毒患者,在2019流感季被誤診為流感。全美3400萬人感染、2萬人死亡,如果新冠病毒在去年9月就開始,而美國一直沒有檢測能力,多少人早就已經被感染了?美國應該搞清楚0號病人什麼時候出現的」。

▲趙立堅又發文質疑美國。(圖/翻攝自趙立堅推特)

貼文也引起各國網友留言,「0號病人在大陸,全世界都知道」、「大陸會受到懲罰的」、「現在這種時期,大陸應該反省而不是去責怪別人,或找別的國家麻煩」;但也有網友為大陸講話,「美國製造,送到武漢」、「美方欠世界一個解釋,美國要還世界一個真相」。

這不是第一次趙立堅要求美國出面解釋,他在12日也曾發文指出,2月2日 美國疾控中心主任承認了。零號病人是什麼時候在美國出現的?有多少人被感染?醫院的名字是什麼?「可能是美軍把疫情帶到了武漢。美國要透明,要公開數據,美國欠我們一個解釋!」

而大陸抗疫專家鍾南山也曾強調,新冠肺炎疫情是發生在中國武漢,但並沒有證據顯示源頭一定就是武漢,「這是個科學問題,沒有搞清楚之前下結論,是不負責任的。」

US CDC admitted some #COVID19 patients were misdiagnosed as flu during 2019 flu season. 34 million infected & 20000 died. If #COVID19 began last September, & US has been lack of testing ability, how many would have been infected? US should find out when patient zero appeared.