台灣表達意願加入CPTPP！吳釗燮：疫情延燒...這件事有放緩的跡象

▲立法院外交國防委員會，外交部長吳釗燮接受媒體訪問。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

有關台灣參與CPTPP的議題，外交部長吳釗燮23日受訪時表示，台灣與所有會員國都有密切的意見交換，但現在疫情正在燒，所以很多涉及到CPTPP這件事情似乎都有放緩的跡象。

對於參與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）議題，根據日經亞洲評論（Nikkei Asian Review）報導，台灣、印尼及菲律賓也被視為新納入CPTPP的可能國家，而台灣方面，也已表達有興趣加入。

對此，吳釗燮上午接受媒體訪問時表示，其實這件事情都跟日方保持非常密切的聯繫，而日方的態度一向都是非常一致，他們歡迎台灣對於參加CPTPP的興趣。

不過，吳釗燮表示，現在還沒有開放第二輪參與國家的申請，所以也沒有辦法去提出申請，但是還沒開放之前，每一個國家都開放非正式諮商，我們在這個層面上面其實跟所有的會員國都有密切的意見交換。

吳釗燮強調，希望接下來在參與CPTPP這件事情上面，能夠有更好的進展，但是現在疫情正在燒，所以很多涉及到CPTPP這件事情似乎都有放緩的跡象。

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