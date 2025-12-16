　
殯儀館領亡子衣物　老父回家倒進洗衣機「驚見他大腦」

▲▼加州聖荷西「利馬家族艾瑞克森紀念禮拜堂」（Lima Family Erickson Memorial Chapel）。（圖／翻攝Google Maps）

▲「利馬家族艾瑞克森紀念禮拜堂」發生離譜事件。（圖／翻攝Google Maps）

記者吳美依／綜合報導

美國加州聖荷西（San Jose）發生離譜事件，一名父親向殯儀館領取過世兒子的遺物，回家後把一整袋「衣物」倒入洗衣機，但裡面裝的竟是死者的大腦組織。如今家屬已對殯儀館提起法律訴訟。

WWLP於15日報導，27歲的亞歷山大（Alexander Pinon）今年5月過世後，家屬向殯儀館「利馬家族艾瑞克森紀念禮拜堂」（Lima Family Erickson Memorial Chapel）訂購逾1萬美元（約新台幣31.5萬元）的全套追思服務方案，包括防腐、更衣、入棺、運輸與葬禮服務，希望好好送他最後一程，未料成為惡夢開端。

父親希望讓兒子穿著更體面的衣服下葬，6月4日前往殯儀館，要求領回兒子生前穿著的衣物。禮儀師安妮塔（Anita Singh）給他一個標示「生物危害物質」的紅色袋子，宣稱裡面裝的正是亞歷山大的衣物。

父親回家後，直接將袋內物品倒入洗衣機，卻發現裡面根本沒有衣服，僅有人腦組織。家屬律師阿巴斯（Samer Habbas）指出，家屬不知道法醫已經做過顱骨解剖，因此「當時他們不知道洗衣機裡的就是他們兒子的大腦」。

接下來，不知情的父親將大腦組織舀起，放回紅色袋子裡，又重新交還安妮塔。不過，對方並未解釋為何發生這種疏失，至今也未歸還亞歷山大的衣物。

更離譜的是，亞歷山大隔日（6/5）舉行喪禮並下葬後，他的大腦組織竟被放在盒子裡，藏在殯儀館戶外庭院好幾周。直到一名同事忍不住出面爆料，安妮塔的種種離譜行徑才被揭發。

家屬指控殯儀館不當處理人類遺骸，律師阿巴斯說，「對於死者遺體的處理方式，對原告造成極端的情感困擾、創傷與精神痛苦……沒有任何一個家庭應該承受這種恐怖經歷。原告經歷了震驚、悲傷、惡夢、焦慮、憂鬱與其他持久的心理傷害，在悲傷過程中獲得釋懷的能力也被擾亂。」

據悉目前安妮塔已經離職，該殯儀館的母公司「國際服務公司」（Service Corporation International）則拒絕回應。

12/14 全台詐欺最新數據

殯儀館領亡子衣物　老父回家倒進洗衣機「驚見他大腦」

殯儀館解剖大腦北美要聞

