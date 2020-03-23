張上淳2兒出國惹議道歉　台大：3/1～3/13有19醫出國居家檢疫14天

▲張上淳2兒子3月出國被網友罵爆。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡玟君／台北報導

張上淳在台大醫院工作的兒子日前被爆料3月出國，引發輿論譁然。台大醫院今（23日）表示，在3月1日至19日期間共有19名住院醫師前往非旅遊警示國家，且核准醫師休假出國完全依照衞生福利部公告之規範，來核准醫師之出國申請。並未自訂其他標準，且全體適用。

台大醫院表示，經查3月1日至3月13日共有19位住院醫師前往非旅遊警示國家，均依相關規定辦理，並無任何特例。目前於返國後均依規定未到醫院工作進行居家檢疫或自主健康管理中，院方並持續關懷同仁健康情形。

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台大醫院也表示，住院醫師平日工作繁重，身心壓力極大，於不影響病人照護工作下，均會安排輪流休假，以維護同仁身心健康。

台大醫院聲明全文：

一、本院核准醫師休假出國完全依照衞生福利部公告之規範，來核准醫師之出國申請。並未自訂其他標準，且全體適用。

二、 台大醫院的住院醫師平日工作繁重，身心壓力極大，於不影響病人照護工作及照護品質下，均會安排輪流休假，以維護同仁身心健康。

三、經查3/1～3/13共有19位住院醫師前往非旅遊警示國家，均依相關規定辦理，並無任何特例。目前於返國後均依規定未到醫院工作進行居家檢疫或自主健康管理中，院方並持續關懷同仁健康情形。