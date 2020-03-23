兒燒39度！西班牙台灣人妻連打4通…聽到語音回覆傻了　一家四口自救方法曝

▲EVE和丈夫在家做運動，增強抵抗力，小孩則在一旁玩耍。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

西班牙新冠肺炎確診飆到2萬8572人，累計1720人死亡，首相桑傑士（Pedro Sánchez）表示，國家緊急狀態將延長15天。而在當地的台灣人妻EVE表示，兒子高燒39度，她打了第四通電話，聽到語音回覆「沒危及生命別打這支電話」，只好找私立醫院讓孩子吃退燒藥，之後一家四口陸續出現感冒症狀，她只好驚險自救。

《東森新聞》報導，擔任侍酒師的EVE，和法國籍丈夫結婚後，定居在西班牙巴塞隆納郊區，除了遛狗的民眾偶爾到街上，一路空蕩蕩，由於確診和死亡人數持續上升，警方會不定期巡邏要大家好好待在家。她則和丈夫在家做運動，增強抵抗力。

▼EVE分享西班牙現況。（圖／東森新聞）

EVE表示，他們一家四口最近通通有感冒症狀，14歲兒子先是發高燒39度，因不敢冒險到醫院，打電話給防疫單位沒辦法處置，最後只能待在家休息。

EVE說，打了三通電話，「大家都說好，會有醫療單位跟我們連絡，結果後來就是都沒有」；直到第四通，這次聽到的語音內容變得不同，直接說「如果你沒有生命危急的狀態的話，請不要打這支電話。」

EVE不得不隔出房間隔離兒子，最後求助私立醫院拿退燒藥養病，但丈夫、女兒和她自己都有喉嚨不適的症狀。她說，台灣人生病，媽媽會弄一些很辣的薑茶，「我就自己熬薑茶，蜂蜜本身天然增強抵抗力的東西，還有就是檸檬，然後就是非常頻繁，一天大概喝了一大鍋吧。」

▲▼西班牙首相桑傑士表示，國家緊急狀態將延長15天。（圖／路透社）