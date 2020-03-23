彰化第7例為境外移入個案！　王惠美：移工入境需居家檢疫14天

▲彰化縣長王惠美。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎疫情延燒，彰化第7例感染者為菲律賓境外移入確診個案，縣長王惠美呼籲聘用外籍移工之企業或家庭，主動針對3/7至3/18入境之東南亞外籍移工進行居家檢疫14天，以降低職場群聚或家庭群聚之風險。

中央指揮中心昨日公佈新冠肺炎確診個案，案164為自菲律賓感染之境外移入確診個案。該案為彰化縣第7例。由於菲律賓新冠肺炎個案數已突破300例，亞洲其他國家之疫情亦急遽升溫。中央指揮中心已宣布，自3/19起亞洲19國入境需居家檢疫14天，惟3/19之前入境者，仍具感染風險。3/7至3/18期間自亞洲國家返台入境者，應嚴格執行自主健康管理，外出戴口罩，密切注意自己的健康狀態，出現任何不適症狀，應立即就醫。

為防範東南亞外籍移工於境外感染後入境之風險，縣長王惠美已指示勞工處，全面清查縣內自3/7-3/18期間返台之東南亞外籍移工，並呼籲聘用外籍移工之企業或家庭，建議主動針對該期間入境之外籍移工進行居家檢疫14天，以降低職場群聚或家庭群聚之風險。

勞工處表示，經清查，縣內自3/7-3/18期間返台之東南亞外籍移工約400餘名，其中約八成五為企業雇主。勞工處已動員同仁，通知企業主，針對此期間入境之外籍移工進行居家檢疫14天，避免接觸已在台工作之外籍移工或本國人員。同時亦提醒企業主，依據中央指揮中心指引，進行風險評估，並採行分班分流等措施以保全企業生產力。針對家庭雇主，除建議先行針對此期間入境之外籍移工進行居家檢疫14天，避免接觸同住之長輩及家屬之外，亦由衛生局進行長者及同住家屬之健康監測追蹤。

衛生局表示，案164為本縣第7例30多歲女性，3/18 回國自主健康管理。3/20 因咳嗽前往醫院採檢，3/22 指揮中心公佈為自菲律賓感染之境外移入確診個案。目前已收治醫院負壓隔離病房治療。疫情調查發現，個案因工作前往菲律賓，在菲律賓時，有接觸到來來自中國之商務人士。3/13起出現全身痠痛的症狀，休息兩天後症狀有比較緩解。3/18回國後返家自主健康管理。3/20因咳嗽症狀至醫院採檢。同住家屬接觸者3人均已採檢及居家隔離。無其他接觸者。