撇除疫情...遊土耳其「本就有風險」！他好奇為何一堆人愛去　網揭2關鍵

▲土耳其伊斯坦堡清真寺。（圖／本報資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

我國近期每日都有新增新冠肺炎確診數，多數皆為境外移入的民眾，其中一15人土耳其旅遊團更是幾乎「全軍覆沒」，僅2人未中鏢。有網友對此就好奇，撇除疫情不說，土耳其本身就是個有風險的國度，為何還是這麼多人想要冒險前去觀光。對此網友們則提出2關鍵，為原PO解惑。

有鄉民在PTT八卦版發文，他表示，撇開這次的疫情不說，土耳其平時內憂外患就多，時不時還有武裝衝突「跟伊朗幾乎差不多等級」，好奇為何還是有這麼多人想要去旅遊。

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▲台灣土耳其旅遊團幾乎全團確診。圖為伊斯坦堡全市大消毒。（圖／路透）

另外原PO指出，土耳其為處歐亞兩洲交界，旅運量龐大，土耳其航空的規模除了已經壯大成全球前幾名的航空，新建的伊斯坦堡機場更是號稱世界最大的機場，想請眾網友們開釋。

貼文一出，網友們點出2個關鍵點，其一正是物價優勢，「便宜啊」、「窮酸搶便宜，然後回國告訴大家不要仇富」、「便宜好玩啊，懂」、「物價便宜」。

另一票人則認為，土耳其因為地緣關係，融合了歐亞兩洲文化，歷史、宗教等「文化財」深厚，過來人也說其實比想像中安全，「風景美啊」、「卡巴多奇雅，熱氣球」、「卡帕多其亞跟棉堡都很值得去」、「文化財的魅力」。

事實上，土耳其與俄羅斯因為敘利亞問題，緊張關係再度升級，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）與外交顧問卡辛（Mesut Hakki Casin）甚至向俄羅斯嗆聲，表示兩國在過去已經交戰16次了，不排除再次開戰。不過，6日晚間土、俄兩國經磋商後，宣布於敘利亞西北部伊德利布省（Idlib）實施停火。

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