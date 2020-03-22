土耳其新增禁飛台灣等46國　疫情進入關鍵期！官員：未來3周不該離開家

▲土耳其數名工作人員穿著全套防護衣，在首都伊斯坦堡進行全市大消毒。（圖／路透）

文／中央社記者何宏儒安卡拉21日專電

土耳其武漢肺炎新增確診人數連日以每24小時約較前一天累計總數倍增趨勢成長。為加強防疫，民用航空總局今天公告將台灣等46國納入禁飛名單，使禁飛國總數來到68國。

土耳其民用航空總局（SHGM）今天公告新增46國納入禁飛，其中多數國家停飛截止日期不確定。根據公告內容，台灣將停飛到4月1日。

土耳其與台灣之間目前僅土耳其航空公司（Turkish Airlines）提供直飛航服務。土航17日在回覆中央社記者查詢的電郵中指出，伊斯坦堡往返台北航班自18日起停飛，「目前確定將停飛至31日。接下來的情況將依據有關當局和公司相關部門持續進行中的評估結果另行公告」。

台灣的中央流行疫情指揮中心於16日宣布，17日起將土耳其的旅遊疫情提升至第三級警告，非必要避免前往。外交部也將土耳其的旅遊警示提升到「不宜前往，宜儘速離境」的紅色警示。

▼土耳其疫情延燒，圖為首都安卡拉。（圖／CFP）

受武漢肺炎疫情衝擊，土航伊斯坦堡往返台北航班近期載客率驟降，上週已先減班因應。在土耳其旅遊疫情提升至第三級警告後，因預期需求將續減，土航因此暫時停飛台北航線。

土耳其衛生部長克扎（Fahrettin Koca）於20日深夜指出，境內於24小時內新增311起武漢肺炎病例，累計確診數達670例，新增5起死亡案例，使得死亡總數來到9人。

克扎於19日受訪指出，未來2至3週疫情進入關鍵期，病毒在土耳其散播的情況可能達到高峰，「未來2、3週我們必須非常謹慎，這段期間不該離開家門」。

土耳其於11日通報武漢肺炎確診首例。各級學校自16日起停課兩週、大學停課3週；各省的咖啡廳、電影院、健身房、婚宴廳、酒吧、水煙館、舞廳、夜總會自17日起全面歇業，幾乎全國所有社交聚會都遭到禁止；職業賽事也因疫情而暫停。

當局也已下令，包括主麻日（星期五）禮拜在內，在清真寺內的集體禮拜暫停舉行。總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）於18日呼籲民眾，未來3週期間將社交活動降至最低，「除非絕對必要，在威脅消失前，民眾不必離家與他人接觸」。