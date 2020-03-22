我國口罩若充足「該優先援助哪國？」　網大推美、日...他卻搖頭

▲口罩生產線。（圖／記者湯興漢攝）

記者張嘉晏／綜合報導

因應新冠肺炎，我國政府增開口罩產線，從第一版口罩實名制，如今已進階到網購2.0版。有網友日前就好奇，當台灣口罩量足夠國人使用時，應該優先出口多餘口罩給哪些國家？貼文一出，掀起鄉民們一陣熱議，其中美國及日本呼聲很高，但也有人搖頭推翻這個意見。

有網友於本月初在PTT八卦板發問，他表示世界各國都陷入口罩荒，但是台灣在政府的協助下，加開了好幾條產線，好奇一旦口罩已足夠國人使用時，接下來是否能夠開始援助其他國家，其中又應首先幫助那些國家，「爸爸美國？祖國荷蘭？」

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貼文一出，部分網友們紛紛建議先給我國邦交國家，「帛琉」、「邦交國再來美國」、「先給跟台灣有良好外交關係的啊」、「我們的邦交國吧」。還有人認為美國和日本也排在優先順位，「美日韓新，這幾個跟台灣關係密切距離近的」、「Sars時期美國爸爸很幫忙」、「當然是美國拔拔」、「荷蘭不錯，外資第二高，人口數不高」。

▲網友回應 。（圖／翻攝自PTT）

不過也有人持不同意見搖頭認為，必須先達成國人「一周買7片」的前提，這個話題才有討論的意義，「先讓想買的人一周7片，其他要怎麼做秀隨便你」、「要國內每家庭先囤滿一箱再考慮外銷」。

事實上，外交部日前也宣布將和美國共同防疫，在國內口罩產能穩定後，每周將提供美方10萬枚口罩，美方則是會提供我國30萬件防護衣原料。另外，外交部也將幫助委內瑞拉臨時政府以「當地採購」的方式，購買千片口罩給當地人民。

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