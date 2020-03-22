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打破安全運行週期！　陸協助巴基斯坦「核電技術再升級」

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▲▼ 大陸巴基斯坦合作核電站。（圖／翻攝　中巴經濟走廊資訊、中核集團）

▲大陸和巴基斯坦合作核電站。（圖／翻攝　中巴經濟走廊資訊）

記者任以芳／綜合報導

據中核集團消息，大陸出口海外的第4台核電機組，巴基斯坦恰希瑪4號機組，安全運行超過265天17小時，刷新該機組在第一個燃料週期連續安全運行最高紀錄，證明大陸核電水準技術大幅提高。

根據澎派新聞報導，2017年，由中核集團中核中原總承包的恰希瑪核電4台機組全面建成，「機組已在第二個燃料週期，每天都在刷新恰希瑪4台機組，同期安全運行紀錄。這也代表大陸核電技術、中方工程建設、設備製造能力及巴方運行操作水準大幅度提高。」

▲▼ 大陸巴基斯坦合作核電站。（圖／翻攝　中巴經濟走廊資訊、中核集團）

▲ 大陸、巴基斯坦合作核電站簽約儀式。（圖／翻攝　中巴經濟走廊資訊、中核集團）

報導指出，巴基斯坦是大陸核電出口的第一站。1986年中巴兩國簽訂《和平利用核能合作協定》，掀開中巴核電合作的序幕。巴方曾經組團到大陸，考察和培訓相關專業人員、聯合研究秦山核電廠的建設情況。並且針對中方核電設計、設備製造和工程施工能力，提出巴基斯坦合作建設核電廠的意向。

1991年12月31日，大陸與巴基斯坦簽署，向巴基斯坦出口30萬千瓦核電站合同。1993年8月1日，採用大陸核電技術的巴基斯坦恰希瑪核電站1號機組開工。2000年6月13日，巴基斯坦恰希瑪核電站1號機組首次併網發電成功。恰希瑪核電工程的建成，象徵大陸跨入核電站出口國的行列。

▲▼ 大陸巴基斯坦合作核電站。（圖／翻攝　中巴經濟走廊資訊、中核集團）

▲ 大陸、巴基斯坦合作，洽希瑪核電1~4號機組全面建成。（圖／翻攝　中核集團）

2017年9月8日，大陸出口海外第4座核電站，恰希瑪核電4號機組竣工，恰希瑪核電1~4號機組全面建成。2019年12月6日，大陸出口海外的第三台核電機組，巴基斯坦恰希瑪核電3號機組也完成最終驗收條件，大陸中核集團又協助巴基斯坦原委會做好恰希瑪4台核電機組的運維工作，再次確認大陸核電技術的能力。

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