掌握對台「實質控制權」　吳嘉隆：美國不會讓台灣獨立　

▲日前陸航母「遼寧號」首度突破第一島鏈！警告意味濃厚。（圖／解放軍國防部網站）

記者任以芳／綜合報導

針對美中台三方關係，經濟學家吳嘉隆在臉書發文，指出中國大陸並沒有實質控制台灣，反而美國才是真正控制台灣的人。基於上述論點，他認為，美國不會讓台灣獨立，因為這樣一來，台灣將從美國的實質控制中獨立出去。

吳嘉隆21日在臉書發表文章，分析兩岸、中美、中日的多方角力。從軍事角度來看，吳嘉隆認為，「中國大陸也知道，把台灣打爛並不是中華民族的偉大復興，而是便宜了日本。台海或南海有軍事衝突的話，真正的獲利者將會是日本，而不是中國大陸或美國。」

▲吳嘉隆指出，「表面上美國不支持台灣獨立，實際上要掌握對台灣的控制權。」（圖／翻攝 中國彩虹熱線）

《ETtoday新聞雲》就文章內容進一步採訪吳嘉隆。他回應，從歷史角度分析，「當年二戰時期，戰敗國日本交出台灣後，當時主權應該是交由美國，但美方並沒有實質接收。後來，委託蔣介石代替盟軍接收台灣。但長期以來，美國對台灣早有實質控制，只是沒有說白。」



至於中國大陸日漸強大，也讓台海關係充滿變數。吳嘉隆指出，「表面上，美國不支持台灣獨立，實際上，是要掌握對台灣的控制權。」他說，長久以來，台灣的政治、軍事國防、經濟都和美方息息相關，美國制定的國內法和台灣關係法，這些規範也跟台灣緊密相連，



此外，若是台灣政府真的觸碰北京底線，迫使對岸動武，吳嘉隆認為，解放軍一開始會對台灣進行海空封鎖，由於基隆往東北方向延伸出去剛好是釣魚台和琉球，屬於日本領海，也是一個大缺口，美日可從那邊援助台灣。

▲第一島鏈:北起日本群島、琉球群島，中接台灣島，南至菲律賓、大巽他群島的鏈形島嶼帶。（圖／翻攝自維基百科）

他提到，對美國來說，守好台灣非常重要，因為美方軍事第一道防線就在第一島鏈，台灣、琉球有非常重要戰略地位，也是美國實質國防前線，「防守台灣就是守美國，也是美國最核心利益。」也因此，目前台灣只要維持現狀，對美國來說才是最好安排。

吳嘉隆指出，這就是所謂「有事實的獨立」，比如，護照、軍隊、憲法，但是卻沒有「法理上的獨立」，「因為只要台灣真正獨立，等於從美國手上獨立出去，不確定因素增多，會讓美國控制台灣的成本暴增，不符合利益原則。」