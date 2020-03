封城給地球喘息時間！　大陸空汙「1個月剩點點」NASA 科學家：從未見過

▲大陸二氧化氮在封城期間迅速下降。(圖/翻攝自NASA推特)

記者劉亭/綜合編譯

新冠疫情期間許多國家採取封城政策,影響了全球經濟,但這也造成地球的變化。NASA日前公布了衛星監測影像,發現在大陸封城之後,二氧化氮排放大幅減少,消失到幾乎沒有,讓科學家驚呼,「這是我第一次看到這樣的景象,因為特定事件造成如此大範圍又戲劇性的下降」。

根據NASA地球觀察網站文章,從衛星觀測圖中發現,在封城開始之後,大陸上方的二氧化氮先從武漢上方開始明顯減少,之後擴散到全國。二氧化氮是汽機車、發電廠和工廠排放的有毒氣體,因此停工和暫停交通運輸可能是造成此變化的原因。

而NASA的空氣品質觀察員劉飛(音譯,Fei Liu)也指出,這是第一次看見這樣的明顯下降的景象,上一次類似的二氧化氮下降,是在2008北京奧運的時候,在城市附近有部分下降,但在活動結束後,又再次的攀升。

根據「NBC NEWS」報導,芬蘭能源與清潔空氣研究中心的分析師梅利維塔(Lauri Myllyvirta)表示,從1月下旬開始的四周內,在封城限制後,大陸的二氧化碳排放量與去年同期相比下降了25%。除此之外,梅利維塔也發現,某些行業的工業活動減少了15%至40%,發電廠的煤炭消耗減少了36%。

而除了空氣之外,水也變得更乾淨。在義大利封城之後,威尼斯沒有了遊客,運河上沒有了船,水迅速變得比以往乾淨許多,甚至清澈到可以看見水中的魚。

▲義大利威尼斯運河變得清澈,水中可見許多魚。(圖/路透社)

As the nationwide lockdown in Italy enters its second week due to the #coronavirus outbreak, Venice's canals appear to be crystal clear. Follow for live updates: https://t.co/IviOWyuNOu pic.twitter.com/yTyObHMZFX