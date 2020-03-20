封城給地球喘息時間！　大陸空汙「1個月剩點點」NASA 科學家：從未見過

▲大陸二氧化氮在封城期間迅速下降。（圖／翻攝自NASA推特）

記者劉亭／綜合編譯

新冠疫情期間許多國家採取封城政策，影響了全球經濟，但這也造成地球的變化。NASA日前公布了衛星監測影像，發現在大陸封城之後，二氧化氮排放大幅減少，消失到幾乎沒有，讓科學家驚呼，「這是我第一次看到這樣的景象，因為特定事件造成如此大範圍又戲劇性的下降」。

根據NASA地球觀察網站文章，從衛星觀測圖中發現，在封城開始之後，大陸上方的二氧化氮先從武漢上方開始明顯減少，之後擴散到全國。二氧化氮是汽機車、發電廠和工廠排放的有毒氣體，因此停工和暫停交通運輸可能是造成此變化的原因。

而NASA的空氣品質觀察員劉飛（音譯，Fei Liu）也指出，這是第一次看見這樣的明顯下降的景象，上一次類似的二氧化氮下降，是在2008北京奧運的時候，在城市附近有部分下降，但在活動結束後，又再次的攀升。

根據「NBC NEWS」報導，芬蘭能源與清潔空氣研究中心的分析師梅利維塔（Lauri Myllyvirta）表示，從1月下旬開始的四周內，在封城限制後，大陸的二氧化碳排放量與去年同期相比下降了25％。除此之外，梅利維塔也發現，某些行業的工業活動減少了15％至40％，發電廠的煤炭消耗減少了36％。

而除了空氣之外，水也變得更乾淨。在義大利封城之後，威尼斯沒有了遊客，運河上沒有了船，水迅速變得比以往乾淨許多，甚至清澈到可以看見水中的魚。





▲義大利威尼斯運河變得清澈，水中可見許多魚。（圖／路透社）