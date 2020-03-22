悠遊付23日登場！限Android手機「一嗶上車」　「線上儲值」再也不用找加值機

記者袁茵／台北報導

懶人福音來了！台北市長柯文哲2019年5月曾承諾「6個月讓悠遊卡殲滅敵軍」，事隔將近快一年，悠遊卡公司22日宣布，悠遊卡電子支付「悠遊付」將在23日登場，未來不用再拿錢包，手機一嗶就能上車，不過由於Apple手機沒有開放NFC功能，所以該功能僅限Android系統手機可以使用。

「這是一個不斷進步的社會，這是一個持續努力的國家。」柯文哲22日在臉書上向民眾宣布，悠遊付23日即將正式登場，「創造未來的成功是我們的使命。謝謝大家與我們一起努力抵禦病毒。現在，我們要鄭重報告，服務團隊多了一個生力軍。」而悠遊卡公司的臉書粉絲專頁也舉辦了「悠遊付 隆重登場」活動，時間訂在23日上午10時30分。

▲柯文哲預告「悠遊付」將在23日上路。（圖／翻攝自柯文哲臉書粉專）

根據「悠遊付」的官方網頁顯示，功能包括管理悠遊卡、通勤支付、掃碼付款、用戶轉帳、生活繳費、自動加值悠遊卡等，其中民眾最期待的就是「嗶乘車」，該功能正式上線後，使用者將不用拿錢包，手機一嗶就能上車，且捷運、公車、YouBike都能嗶，還能線上購買1280定期票，以及進行加值功能。

但需要注意的是，使用「嗶乘車」前，民眾得先確認手持裝置是否為具備NFC功能Android手機，且Android版本6.0 （含）以上；而擁有眾多支持者的蘋果手機，由於iOS未開放NFC功能給第三方業者，所以尚未開放「嗶乘車」功能。

此外，消費者須以第一商業銀行、彰化商業銀行、台北富邦商業銀行、國泰世華商業銀行、臺灣新光商業銀行、永豐商業銀行、台新國際商業銀行、中國信託商業銀行等8家台幣存款帳戶進行支付綁定，單筆交易金額與最高儲值上限皆可達到5萬元。悠遊卡公司副總經理林季良日前曾表示，悠遊卡未來爭取其他銀行綁定。

▼「悠遊付」一嗶上車使用方式：於首頁點擊「嗶乘車」標誌。（圖／翻攝自悠遊付網站，以下皆同）

▼輸入密碼或使用生物辨識確認。

▼將手機靠近閘門、讀卡機感應付款。

▼「悠遊付」線上加值使用方式：於首頁點擊「嗶乘車」標誌。

▼輸入密碼或使用生物辨識確認。

▼悠遊付餘額低於 100 元時，會顯示「儲值」鈕，且用戶有綁定銀行帳戶，才會顯示「+$100」鈕。點選「+$100」快速加值100元。

▼選擇儲值方式。

▼輸入密碼或使用生物辨識確認。

▼快速儲值成功。