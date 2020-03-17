　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Samsung Pay悠遊卡正式上線　15款三星手機即刻支援

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Samsung Pay悠遊卡。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Samsung Pay悠遊卡正式上線。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣三星今（17）日宣布，與悠遊卡公司合作的Samsung Pay悠遊卡正式上線，即日起支援Samsung Pay悠遊卡功能的機款包括Galaxy S20系列在內共有15款。

台灣三星指出，即日起支援Samsung Pay悠遊卡功能的15款手機分別是：Galaxy S20 Ultra、S20+、S20、S10+、S10、S10e、S9、S9+、Note 10+、Note 10、Note 9、A71、A70、A8s、A51。而Galaxy Z Flip、Note 10 Lite、A80、A60等4款手機則將於4月底前陸續開放支援。

雖然直接使用手機相當便利，不過一定有不少星粉會問「三星錶也可以使用嗎？」對此，台灣三星表示，就目前為止Samsung Pay悠遊卡僅支援Android系統，而手錶搭中搭載的系統並非Android，因此目前尚不能使用手錶來搭配使用Samsung Pay悠遊卡。

另外，目前Samsung Pay悠遊卡可支援普通卡與學生卡，轉乘規則等同實體悠遊卡；此外，Samsung Pay悠遊卡同樣可申請記名服務，或是購買1,280雙北月票。Samsung Pay悠遊卡可利用現金或信用卡線上加值，其他服務項目像是卡片備份、復原、刪除、鎖卡，或者是查詢交易紀錄都可透過手機完成。

▼Samsung Pay悠遊卡目前僅支援普通卡與學生卡。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Samsung Pay悠遊卡。（圖／記者邱倢芯攝）

值得注意的是，雖然即日起Samsung Pay悠遊卡功能開放15款手機可供使用，不過僅有Galaxy S20系列手機可獨享開卡限量優惠最高300元；至於其他機種則是享開卡限量優惠最高150元。

至於在支援服務方面，Samsung Pay悠遊卡功能可廣泛使用於全台互通的大眾運輸工具、超商、超市、加油站、停車場，以及特約機構等；簡單來說，只要是目前實體悠遊卡可使用的地方，Samsung Pay悠遊卡皆可通用。

就目前為止，Samsung Pay悠遊卡僅提供普通卡與學生卡兩種選擇，未來是否會增加特殊卡的應用？對此，悠遊卡公司董事長陳亭如指出，這部分未來會與各縣市政府討論，是否認定Samsung Pay悠遊卡可作為愛心敬老卡作為使用。

另外，有些使用者應該會好奇，Samsung Pay悠遊卡是否會與悠遊卡公司即將推出的悠遊付產生衝突？對此，陳亭如表示，這兩種功能並不衝突，Samsung Pay悠遊卡在支付方面與現行的實體悠遊卡相同，而悠遊付則是適用不同的電子支付法規，所以兩者並不衝突。至於悠遊付的使用細節則是要等3月底的記者會才會公布。

►Samsung Pay悠遊卡超便利　3步驟即可快速申請

ET快訊
土耳其團確診3人「返高雄行程曝光」！還好有做這個動作…衛生局
歌仔戲國寶小鳳仙病逝享壽80歲！　楊麗花淚崩：沒見到最後一面
帶團遊西班牙被罵爆　新北女里長認錯回應了
陳時中LINE免費貼圖上架！合體貓爪抓、好想兔共同抗疫
歐洲返台513人有上呼吸道、肺炎症狀！陳時中：未來案例一定會
台大等58校學生照辦「表特IG夜店趴」！　主辦單位回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Samsung Pay悠遊卡超便利　3步驟即可快速申請

iPhone 9 Plus現蹤！iOS 14程式碼洩密　平價機有大螢幕版本

LINE推「陳時中」超可愛防疫貼圖　限時免費下載！

入門款iPhone回歸指紋解鎖、有Plus版、具備iPhone 11等級效能

疫情致電商訂單暴增　亞馬遜計劃招募10萬名新員工！

Samsung Pay悠遊卡正式上線　15款三星手機即刻支援

星粉們快試試！Samsung Pay悠遊卡今起開放支援

環球音樂執行長Lucian Grainge確診新冠肺炎！　庫克等眾多名人挫勒等

Apple Pay支援服務再+1　iOS 13.4將整合支付寶功能

爆炸性成長！抖音2月下載量年增96%近1.13億次

居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

遭逼下跪！女藥師還原事發經過「對不起造成大家困擾...」

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

婁峻碩曾靠「幫凡凡拍片」維持收入　2人LINE對話..無數的「辛苦了」互相勉勵

機票很便宜！出國「騙在台灣玩」 回來確診...網友氣爆：全公司GG

忙中有錯！警錯把酒精當成額溫槍 熱心哥到派出所報案慘遭酒精噴臉

胡彥斌x劉惜君《我是不是你最疼愛的人》　改編成「吵架式情歌」質問力度超強！

宋智孝《Gashina》跳完姜虎東傻眼XDD　ACE→遊戲黑洞..答題全撿漏

Samsung Pay悠遊卡超便利　3步驟即可快速申請

iPhone 9 Plus現蹤！iOS 14程式碼洩密　平價機有大螢幕版本

LINE推「陳時中」超可愛防疫貼圖　限時免費下載！

入門款iPhone回歸指紋解鎖、有Plus版、具備iPhone 11等級效能

疫情致電商訂單暴增　亞馬遜計劃招募10萬名新員工！

Samsung Pay悠遊卡正式上線　15款三星手機即刻支援

星粉們快試試！Samsung Pay悠遊卡今起開放支援

環球音樂執行長Lucian Grainge確診新冠肺炎！　庫克等眾多名人挫勒等

Apple Pay支援服務再+1　iOS 13.4將整合支付寶功能

爆炸性成長！抖音2月下載量年增96%近1.13億次

男PO臉書「嗆殺蔡英文」被逮　高雄地檢認「情緒抒發」不起訴

陳斯亞掰了吳宗憲公司「待3年圓夢了」　經紀人回應了

蝙蝠帶「千種致命病毒傳給人畜」　學者：應注意未來農牧業損害

受邀到高雄擔任防疫總顧問　楊志良開頭批：禁師生出國根本違憲！

聯合國大推釘釘神器　馬雲笑了！各國學生、上班族「哭給一星」

高中職以下6月底前禁出國　邱顯智：法源依據不明確

假車禍真性侵嫩妹！竟還偷拍壞壞過程　淫狼判刑定讞

永和哥到朋友家…驗證「林口潮濕傳說」！　一看溼度計：真的比較高

服務業住花蓮福容大飯店　2人同行2999起！憑客運車票入住享買一送一

德國確診7272例、17死！基努李維《駭客任務4》臨時宣布「無限期停拍」

3C家電熱門新聞

Google地圖5個實用小技巧

入門iPhone回歸指紋解鎖有Plus版

Samsung Pay悠遊卡功能開放

iOS 14程式碼洩密　平價iPhone 9有大螢幕版本

環球音樂執行長確診！　60大壽參與人挫勒等

LINE推「陳時中」超可愛防疫貼圖　限時免費下載！

Samsung Pay悠遊卡正式上線

蘋果新iPhone傳官網直接上架

Pixel 5系列外傳非旗艦機款

3步驟快速申請Samsung Pay悠遊卡

iOS 13.4將整合支付寶功能

疑似5G iPhone跑分出爐！A14效能輾壓當前處理器

疫情致電商訂單暴增　亞馬遜計劃招募10萬名新員工！

偷跑開賣Powerbeats 4！　沃爾瑪搶在蘋果正式發表前上市

更多熱門

相關新聞

Samsung Pay悠遊卡上線　手機搭捷運

Samsung Pay悠遊卡上線　手機搭捷運

悠遊卡公司17日宣佈，Samsung pay悠遊卡正式上線。只要在Samsung pay下載悠遊卡，手機直接變身悠遊卡，民眾可拿著Samsung pay通過捷運閘門，且支援學生票以及1280定期票。

帶她逛百貨公司！霸氣尪「一張卡給刷爆」

帶她逛百貨公司！霸氣尪「一張卡給刷爆」

阿伯撿到悠遊卡　爽嗶8次賠13倍

阿伯撿到悠遊卡　爽嗶8次賠13倍

悠遊卡電子支付　3月底全面上線

悠遊卡電子支付　3月底全面上線

鐵衛憲兵偷悠遊卡　買飲料泡麵辯：開錯內務櫃

鐵衛憲兵偷悠遊卡　買飲料泡麵辯：開錯內務櫃

關鍵字：

Samsung Pay悠遊卡

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／南部某國立大學「發現疑似病例」

獨／新北里長：出發時疫情不嚴重　3點抵台將「就地解散」

中和里長臉書遭截圖　爽打卡照片曝光

高雄3人跟團爽玩土耳其返國3日確診

靈媒12年預言新冠肺炎！「2020爆致命肺炎」：10年後會再發生

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

美新冠肺炎疫苗　第一針注射了

義大利人搶買糧食！冰箱剩「鳳梨披薩」

獨／新北里長揪20人照遊西班牙 早一步出發「返台可領1萬4居家檢疫補助」

汪異常叫滿嘴口水　她查真相痛哭

是她突下跪！婦人女兒喊冤反控先收健保卡　藥師夫回應了

里長遊歐團明晚抵台！民政局清查全市里長

17例全部境外移入　台人打壞好牌

里長揪20人團遊西班牙　新北市府回應了

即／大馬宣布鎖國　關閉大多設施

更多

最夯影音

更多
居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快
蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

遭逼下跪！女藥師還原事發經過「對不起造成大家困擾...」

遭逼下跪！女藥師還原事發經過「對不起造成大家困擾...」

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面