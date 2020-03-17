Samsung Pay悠遊卡正式上線　15款三星手機即刻支援

▲Samsung Pay悠遊卡正式上線。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣三星今（17）日宣布，與悠遊卡公司合作的Samsung Pay悠遊卡正式上線，即日起支援Samsung Pay悠遊卡功能的機款包括Galaxy S20系列在內共有15款。

台灣三星指出，即日起支援Samsung Pay悠遊卡功能的15款手機分別是：Galaxy S20 Ultra、S20+、S20、S10+、S10、S10e、S9、S9+、Note 10+、Note 10、Note 9、A71、A70、A8s、A51。而Galaxy Z Flip、Note 10 Lite、A80、A60等4款手機則將於4月底前陸續開放支援。

雖然直接使用手機相當便利，不過一定有不少星粉會問「三星錶也可以使用嗎？」對此，台灣三星表示，就目前為止Samsung Pay悠遊卡僅支援Android系統，而手錶搭中搭載的系統並非Android，因此目前尚不能使用手錶來搭配使用Samsung Pay悠遊卡。

另外，目前Samsung Pay悠遊卡可支援普通卡與學生卡，轉乘規則等同實體悠遊卡；此外，Samsung Pay悠遊卡同樣可申請記名服務，或是購買1,280雙北月票。Samsung Pay悠遊卡可利用現金或信用卡線上加值，其他服務項目像是卡片備份、復原、刪除、鎖卡，或者是查詢交易紀錄都可透過手機完成。

▼Samsung Pay悠遊卡目前僅支援普通卡與學生卡。（圖／記者邱倢芯攝）

值得注意的是，雖然即日起Samsung Pay悠遊卡功能開放15款手機可供使用，不過僅有Galaxy S20系列手機可獨享開卡限量優惠最高300元；至於其他機種則是享開卡限量優惠最高150元。

至於在支援服務方面，Samsung Pay悠遊卡功能可廣泛使用於全台互通的大眾運輸工具、超商、超市、加油站、停車場，以及特約機構等；簡單來說，只要是目前實體悠遊卡可使用的地方，Samsung Pay悠遊卡皆可通用。

就目前為止，Samsung Pay悠遊卡僅提供普通卡與學生卡兩種選擇，未來是否會增加特殊卡的應用？對此，悠遊卡公司董事長陳亭如指出，這部分未來會與各縣市政府討論，是否認定Samsung Pay悠遊卡可作為愛心敬老卡作為使用。

另外，有些使用者應該會好奇，Samsung Pay悠遊卡是否會與悠遊卡公司即將推出的悠遊付產生衝突？對此，陳亭如表示，這兩種功能並不衝突，Samsung Pay悠遊卡在支付方面與現行的實體悠遊卡相同，而悠遊付則是適用不同的電子支付法規，所以兩者並不衝突。至於悠遊付的使用細節則是要等3月底的記者會才會公布。

►Samsung Pay悠遊卡超便利 3步驟即可快速申請