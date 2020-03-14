因應疫情　Apple WWDC 2020、5大OS改採線上曝光

▲WWDC 2020將以線上形式與大家見面。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／台北報導

隨著疫情發展，原先Apple的春季發表會無疾而終，而每年6月的開發者大會（WWDC）也在今（14）日稍早宣布改採線上發表的形式與大家見面；屆時也能搶先瞭解iOS、iPadOS、macOS、watchOS和tvOS的未來發展。

Apple 全球行銷資深副總裁Phil Schiller表示，當前全球健康狀況使Apple需要採取全新的WWDC 2020形式，以線上召開Keynote發表會和各項議程的方式提供完整內容，為整個開發者社群提供出色的學習體驗。

另一方面，每年WWDC也能為美國聖荷西地區帶來商機，隨著Apple決定改採線上發表的形式亮相，官方也宣布將向聖荷西當地機構組織捐款100萬美元，以彌補WWDC 2020以全新線上形式召開所導致的相關收入損失。

Apple也指出，WWDC 2020活動將提供未來洞見和各種所需工具，讓Apple整個全球開發者社群，這個社群現在擁有來自超過155個國家和地區的2,300多萬註冊開發者，以及新一代的App開發者，將他們的種種想法化為真實應用。從今天起到六月間，將透過電子郵件、Apple Developer App，以及Apple 開發者網站 公布更多活動資訊。