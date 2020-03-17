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LINE即日起整合Google助理　支援安卓用戶聲控傳送訊息

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▲LINE即日起整合Google助理　支援安卓用戶聲控傳送訊息。（圖／LINE提供）

▲LINE即日起整合Google助理，支援安卓用戶聲控傳送訊息。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE今（17）日正式宣布，從即日起Android手機用戶可以用Google所開發的虛擬個人助理「Google 助理」聲控LINE通訊軟體發送、讀取訊息，並提醒該服務僅適用於Android OS 6.0及LINE 10.4.0以上版本。

LINE表示， 現在使用Android手機的LINE用戶可以透過聲控傳送LINE訊息給好友，而且在LINE聊天視窗收到的訊息也可以請「Google助理」讀出來，但在現階段聲控傳送訊息僅支援一對一的文字對話，也僅限於日文和英文。
 
實際操作方式，使用「Google助理」傳收LINE訊息，只要啟動手機中的「Google助理」，說出指令「Hey Google ，傳送LINE訊息給某某人（好友名稱）」，至於讀取訊息，則只要說出指令「 Hey Google ，幫我唸出LINE收到的訊息」，就能確認訊息內容。

LINE強調，今後將繼續貫徹拉近人與人的距離的核心理念，持續為用戶提供最貼近日常生活的溝通工具與服務，因此這項新功能讓用戶在開車、做菜、照顧嬰幼兒，或是其他無法空出手來操作手機時，就可以透過聲控來操作聊天視窗，而且未來「Google助理」也將持續擴充所支援的功能。

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