新的Android 11開發者預覽版發布！為摺疊機添增鉸鏈角度檢測功能

▲Android 11。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合報導

Google發布第二個Android 11開發者預覽版（Developer Preview 2），添增許多新功能，包括可折疊設備鉸鏈角度檢測功能，預計微軟即將推出的Surface Duo及其他Android摺疊設備將從中受益。

據科技網站《The Verge》報導，Android 11開發者預覽版中添增了一個讓可摺疊設備告知App其鉸鏈彎曲角度的API，這意味著，App未來將能更輕鬆地因應鉸鏈彎曲角度來改變螢幕狀態。預計未來推出的摺疊機款及三星的Z Flip和Galaxy Fold等設備皆能受益。

此外，Google還提供了一種檢查5G網路狀態的新方法，其本質是在頻寬偵測器上添增一個開關，若App處於5G網路上，則App可顯示5G圖示。報導指出，電信商對此應該感到高興，因為這將為他們提供一種新的5G宣傳方式。

Android 11也終於能夠從系統層面處理可變螢幕更新率，開發人員及製造商將不必再推出自己的解決方案。鑒於近期市場陸續有支援90Hz和120Hz螢幕更新率的機款，希望該功能的到來不會太晚，不然可能會出現碎片化問題。

至於隱私安全方面，Android 11將進一步限制鏡頭與麥克風。有點類似於「位置存取權限」那樣，處於後台的App若並無提供「前台服務」，將無權限使用鏡頭與麥克風。而Android 11也持許限制存取系統儲存，最新的開發者預覽版提也為App提供了搬移工具。

雖然此版本並非提供給一般消費者使用，但Google仍提供給開發人員更輕鬆的安裝方式，可從Android Flash工具取得新的版本。對於已經安裝開發者預覽版的第1版或1.1版的的用戶，Google也就新版本提供OTA無線更新。「當然，它僅能用於Pixel 2系列以上的Pixel機款。」