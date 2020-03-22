「N號房」74少女淪性奴！韓190萬人要求公開嫌犯長相　26萬會員急問：紀錄怎麼刪

▲ 博士房內受害少女的正面照及各種影片。（圖／翻攝自臉書／시벌탱，下同）

記者陳宛貞／編譯

南韓「Telegram N號房」性剝削事件爆出年齡約介於24至25歲的犯罪集團以詐騙手法取得女性個資、逼迫其成為性奴並加以性虐待，且可能有逾26萬男性共享非法色情影片及照片，已確認的受害者至少有74人，其中16人未成年，點燃大眾怒火，近幾天高掛入口網站熱搜及推特趨勢榜，要求公開嫌犯身份的連署更在短短5天內突破190萬人響應。

綜合韓媒報導，一群男性2019年2月起詐騙及誘拐少女成為性奴，利用即時通訊軟體Telegram聊天室建立1號至8號房等8個聊天室，分享性奴在身體上以刀刻下「奴隸」字眼或將蟲放進下體等性虐待影片。同年9月前後，他們改以其他名字建立新的聊天室，這8個被稱為「N號房」的聊天室便消失。

N號房消失後出現的多個新聊天室中又以「博士房」最為有名，透過聊天室分享性虐待影片，網友須以虛擬貨幣支付一定金額的會費才能加入，成為會員。2019年7月以「博士」稱號出現的嫌犯透過威脅方式取得女性個資，逼迫她們拍攝影片或照片後上傳到聊天室，且臉部沒有馬賽克。

▲ 嫌犯利用推特誘騙少女點擊網址，取得個資。

他們慣用的手法是利用社群網站或交友軟體搭訕女學生，偽裝成同年紀的學生與對方聊天，接著傳給對方一串網址假意警告，「這個網站好像有人公開妳的照片和個資」，引誘對方點擊網址。點進網址後會跳出必須重新登入推特帳號的視窗，而女學生只要照做，嫌犯就能取得帳號密碼和女學生曾在推特輸入的手機等個資，進一步取得通訊軟體上的照片、就讀的學校和居住地等資料。

接著他們會偽裝成警察聯絡少女，稱她被人指控在網路上散播猥褻物品，宣稱已經掌握她的身分，要將她移送法辦，讓受害少女嚇得趕緊求情。嫌犯便以此威脅少女，「當一星期的奴隸就放過妳。」

幾十名女學生在這段期間受盡虐待，被迫拍攝拿刀在腿上刻字、針穿乳頭、以刀或剪刀等危險物品自慰、亂倫等影片，或被帶到大街上、要路人摸少女胸部等驚悚行徑。聊天室裡除了充斥這些影片，少女的姓名、就讀的學校和幾年幾班等資料都在其中流通。少女若試圖逃跑，嫌犯便揚言公開她此前拍攝的影片和個資。

▲ 少女的照片和詳細個資都在聊天室裡瘋傳。

25歲趙姓主嫌涉於2018年12月至今年3月間製作性交易影片及經營博士房，已被逮捕收押，此前矢口否認自己就是博士，直到近幾天才承認。他曾是大學校園媒體記者，撰寫不少政治新聞，為避免身分曝光，長期僅靠Telegram對同夥下達指示，因此13名共犯從未直接與他見面，也無人知道他的身分。

趙嫌首先在Telegram上建立一個「試吃」聊天室，任何人都可加入並觀看影片，有意願加入會員的網友則依其支付的會費高低決定其可觀看多少影片。1級付費聊天室需付約25萬（約6031新台幣）虛擬貨幣會費，2級為70萬元（約1.7萬新台幣），3級則為150萬元（約3.6萬新台幣）。

警方已經在趙嫌家中搜出疑似以虛擬貨幣換成的1.3億多元（約314萬新台幣）現金，且該聊天室同時在線人數最高達到萬人。由於他不時會刪掉聊天室重新創立，目前還未掌握全體會員人數。另有消息指出，博士房會員一度達到26萬人，不僅觀賞影片，更經常以「性侵她！」的文字訊息起鬨。

▲ 要求公開嫌犯身分的請願突破193萬人連署。（圖／下午5時53分翻攝自青瓦台請願網站）

近幾天社會要求嚴懲、公開嫌犯及會員身分的憤怒聲浪高漲之下，「註銷Telegram帳號」、「刪除Telegram紀錄」等關鍵字昨晚都高掛推特趨勢榜，可見曾在N號房或博士房內的網友開始感到焦急。

南韓最大入口網站Naver的發問平台「知識iN」也湧入大批網友提問，「不小心進過N號房，下載過幾段影片，事情曝光後註銷會員也刪除Telegram，這樣會被罰嗎」、「曾經下載過大概2段影片，但手機已經丟了，帳號也註銷了，這樣就不會被罰嗎」。

過去發生類似犯罪事件時，由於這些社群媒體公司總部都在海外，儘管南韓警方發函請求協助，也經常得不到回音，調查因此受阻。但隨著N號房嫌犯落網，這起事件近來引起大眾普遍關注，演藝圈也不少大咖藝人發聲。警方2月成立「數位性犯罪搜查特遣隊」偵辦此案，22日也承諾，雖然請Telegram協助調查一事需要時間，但一定會逮到其他嫌犯。

連署傳送門：青瓦台請願網站「要求公開Telegram N號房嫌犯資料並出面發表立場」