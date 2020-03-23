男友在隔壁！按摩師拉上窗簾硬上...女大生嚇傻忘呼救　判決出爐

記者孫于珊／台北報導

一名31歲越南籍逃逸移工阮姓男子，來台利用假身分當按摩師後，一對情侶到店消費，阮男竟大膽不顧女大生的男友在場，對她脫褲性侵！而女大生當下則嚇到忘了求救，隔天才跟男友哭訴並報警。台北地院審結，依強制性交罪判阮男5年6月徒刑，可上訴。

▲女大生嚇到忘了呼救窗簾外男友，遭按摩師性侵得逞，法官判按摩師5年半徒刑。（圖／記者邱中岳翻攝）

阮男2014年以移工身分申請來台，隔年就被通報逃逸遭註銷居留許可，但他卻冒用台籍人士的身分，從2019年7月起，到台北市開封街的1間養生館應徵擔任按摩師。

而事發就在2019年9月9日晚間10點半左右，女大生和男友相約去按摩，按摩師安排他們在同一房間，進行全身精油舒壓，阮男先幫女大生按摩腳底，然後讓女大生換穿養生館提供的寬鬆上衣和短褲，並引導她到按摩床上後，阮男就把隔間布簾拉上，接著循序漸進地從肚子慢慢往下按到大腿內側，再趁機褪下女大生的褲子，阮男自己也迅速脫褲掏出生殖器，爬上床跪在女大生雙腿間性侵。

原本閉著雙眼享受按摩的女大生瞬間嚇慘，眼睛瞪大並下意識將雙腿夾緊，阮男則強行把女大生雙腿掰開，還比出「噓」的動作，警告女大生不要輕舉妄動發出聲音，由於當下女大生驚嚇過度，不敢出聲求救，只能在精神恍惚的狀態下任憑對方擺佈、凌辱，隔天才跟男友哭訴，坦白一切。

▲按摩師脫下褲子爬上床，對女大生性侵還比「噓」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

阮男落網後坦承犯行，但強調雙方是兩情相悅才會發生關係；阮男的律師也說，當時女大生意識清楚卻未大聲呼救，與常理不符，但法官不採信，仍依強制性交罪判阮男5年6月徒刑。

另外阮男也因冒用身分，被判4月徒刑，又犯偽造文書罪，判6月徒刑，應執行8月徒刑，得易科罰金24萬元。阮男服完刑將被驅逐出境。

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