「土耳其病毒團」同機1人在金門　採驗結果出爐！　縣府曝隔離人數

記者趙蔡州／綜合報導

由於金門地區部份民眾對於居家隔離、居家檢疫對象定義不了解，加上對於新冠肺炎疫情的恐慌情緒，造成金門地區人心惶惶。金門縣長楊鎮浯21日在臉書發布新聞稿，澄清金門縣目前「沒有確診案例」居家隔離與居家檢疫者共38人，為了將持續且嚴格做好防疫措施，請鄉親們不用過度恐慌。

金門縣長楊鎮浯21日在臉書發布新聞稿，由於地區民眾對於居家隔離、居家檢疫對象定義不了解，加上對於疫情的恐慌，復因有人士刻意引導，已造成地區人心惶惶。首先要特別澄清，金門縣目前沒有確診案例，所有居家隔離、居家檢疫者，縣政府皆中央疫情指揮中心規定，進行每日監測及追蹤狀況。

▲金門縣政府澄清，金門縣目前沒有確診案例。（圖／翻攝Google Map）

金門地區目前居家隔離人數有2人，居家檢疫有36人，已經要求警察局加強巡邏，確保這些鄉親做好居家隔離與檢疫。居家隔離者2人，分別有土耳其旅遊史，為與確診旅遊團同機旅客，送驗結果為陰性。另一名為旅遊確診案例接觸者，已依疾管署通知進行採檢送驗，須等檢驗報告為陰性後解除隔離。

再次說明居家檢疫和居家隔離者｢不是｣確診案例，居家隔離者是與確定病例接觸者，由衛生主管機管每天主動監測2次。居家檢疫者是具有國外旅遊史者，疾管署開立通知單後，由民政單位負責追蹤，村里幹事每日撥打電話詢問健康狀況並紀錄「健康關懷記錄表」。

▲楊鎮浯表示，民眾若如有聽見相關謠言訊息，歡迎向衛生局檢舉。（圖／記者李毓康攝）

楊鎮浯表示，有關金門日報19日逕行報導未經查證疫情訊息，造成地區民眾恐慌，他已經指示金門日報社查明原委，如確有缺失將依規定懲處，也請民眾不要再以訛傳訛，如有未經證實之疫情謠言散佈，縣府將依傳染病防治法移請警方及檢調單位依法辦理，如有聽見相關謠言訊息，也歡迎鄉親向衛生局檢舉。

楊鎮浯強調，大家切勿恐慌，也不要對居家隔離、檢疫者有非理性的言語攻擊與暴力行為，同時也譴責刻意利用修飾文字、導引輿論風向，造成地區人心恐慌的特定人士貼文，如此行徑對於政府防疫人力，只是虛耗與增加負擔，並不能讓政府全心投入防疫工作。