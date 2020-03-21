▲ 優異球技及積極態度，桃源國中陽柏翔獲「追夢工程」日本留學。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

頂新和德文教基金會推動追夢工程築夢橋梁接棒未來「追夢工程計畫」，從全台五百多位青少棒選手中遴選出三位選手，獲得至甲子園冠軍學校「北海道駒澤大學附屬苫小牧高校」留學機會，台東縣桃源國中陽柏翔憑藉著優異的球技及積極的態度，在最後階段脫穎而出。

台東縣教育處表示，柏翔國小畢業於台東縣新生國小，目前就讀桃源國中，國小畢業時身高僅148公分，在球隊裡一點都不起眼，但在小小的身體裡有著大大的夢想，就是希望未來能挑戰棒球最高殿堂美國大聯盟，在教練眼中柏翔是一位拼命三郎，訓練從不馬虎，教練的要求都盡全力完成。

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日前柏翔隻身前往台北參加「追夢工程計畫」第1階段的測試，看到許多優秀選手齊聚，他告訴自己，專注於每一顆球；第二階段是要從30位選手中選出10位，回到學校後，修正自己的缺點，這一次憑著勢在必行的決心，也順利通過第2階段。3月8日進行第3階段最終測試，柏翔心中告訴自己改變未來的機會掌握在自己手中，檢視自己訓練成果的時候到了，務必放手一搏，幾天後收到通知錄取，心中滿是感謝，但柏翔告訴自己，挑戰正要開始。

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