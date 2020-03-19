1天萬人逃難返台！他孤拎拎自備雨衣、手扒雞套急出國　背後辛酸原因曝

記者許宥孺／高雄報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布，台北時間19日起，限制外國人入境，所有旅客入境一律實施居家檢疫14天，不少人急著返國，但也有留學生趕著出國。高雄市19日上午就有一名許姓留日生辦理出境，希望趁著日本還沒限制入境前，提早赴日就學。

▲19日小港機場出境大廳空蕩蕩。（圖／記者許宥孺翻攝）

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▲許同學辦理行李托運。（圖／記者許宥孺翻攝）

受到疫情影響，各國邊境管制再升級，高雄小港機場19日上午出境大廳空蕩蕩，不過卻有一名許姓男大生是「趕著去日本」。見到大批媒體湧上訪問，許同學才驚覺：「我現在才看到只有我一個人！我想說大家怎麼都圍過來，原來真的只有我一個人！」

許同學表示，因拿到教育部獎學金到日本讀書，預計是在25日到神戶大學辦理入學，跟家人討論之後，還是趁著日本還沒禁止入境前，提早到日本辦理就學。「原定是25號班機，但是被取消之後，改訂23日班機又被取消，所以才提早」。

許姓同學表示：「日本神戶大學是說可以延期，不過我是拿教育協會獎學金去，教育協會那邊說不能延期，假如我是下學期再去日本讀書的話，就變成自費，原本跟家人討論半年回台一次，但是今年情況特殊，不知道今年能不能回來，目前做好明年才會回來的準備。」

有媒體擔心許同學只戴一層口罩，會不會擔心搭飛機時防護力不夠？許同學則指出手中的袋子：「我這邊還有雨衣跟手扒雞手套，必要時會拿出來用，另外親友近日陸續都有提供防疫物資。」

▲出關前，許媽媽送上擁抱。（圖／記者許宥孺翻攝）

就在辦理完行李托運手續後，許媽媽則是不斷叮嚀許同學：「平平安安、照顧好自己，趕快學成回來貢獻所學，加油！」在許同學要出關前，媽媽還相當捨不得，再次叫住他，並送上擁抱，再次交代兒子要好好照顧自己，許同學則是語帶哽咽表示：「愛妳！我今年可能不會回來」。

▲小港機場19日只有酷航往返2班次。（圖／記者許宥孺翻攝）