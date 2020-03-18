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留學黑幕／送落榜生進哈佛！來自台灣的「加州補教天王」　登陸爆融資醜聞

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▲▼台籍「加州補教天王」馬振翼遭控財務危機。（圖／受訪者提供）

▲台籍「加州補教天王」馬振翼宣傳廣告，60萬美金送進長春藤名校。（圖／受訪者提供）

記者曾俊豪／台北—北京連線報導

中國大陸境內有1100多所國際學校，市場規模超過人民幣800億元，約新台幣3450億元。儘管市場大，卻由於「訊息不對稱」，詐騙的情況時有所聞，一名在加州當地被視為「補教天王」的台籍男子馬振翼，近年以留學業者的身份進軍大陸，現在卻因為急速擴張而爆發融資醜聞。

據百度百科資料，馬振翼2002年7月創立美國智勝教育（ThinkTank Learning，在陸稱星騰科國際教育集團），總部位在加州，該公司在2009年正式進軍大陸。全盛時期，星騰科在全球擁有13家分公司，其中有11家在美國，2家在大陸，分別位於北京與深圳。在大陸的這幾年，馬振翼還跨足國際學校版圖，2015年在青島建造國際學校。

不過，被外界視為「加州補教天王」的馬振翼，近年來卻因為國際學校而出現融資問題，爆發多起醜聞。星縢科深圳分公司離職員工廖先生（化名）向《Ettoday新聞雲》表示，馬振翼2015年開國際學校，財務缺口越來越大，「2018年下半年，業界開始有風聲，老闆出現週轉不靈。」

▲▼台籍「加州補教天王」馬振翼遭控財務危機。（圖／受訪者提供）

▲馬振翼與加州教育部官員合影。（圖／受訪者提供）

廖先生表示，馬振翼為了解決財務問題，把目光投向台灣，繼續用青島國際學校的名義找投資人， 而在香港跟大陸，則是用 「保證制」收學生，作為資金調度。

他解釋，所謂的保證制，就是保證讓學生上名校，沒上就退費，「這樣最快收到錢，因為收學生到送出國大都有兩三年時間，這段時間能用這筆錢投資或是個人花用，現在問題就卡在學生送不出去，退家長的錢也還不出來。」

記者在網路上查詢，發現馬振翼在2017年時，還成為加州教育廳國際聯絡部首任部長，當時有媒體報導，此部門是加州教育廳（California Department of Education）廳長Tom Torlakson為提升加州與國際的教育合作，決定在州教育廳之下，特別成立的部門。

報導還提到，馬振翼來自台灣、柏克萊加大畢業後，曾擔任公立高中的數學老師，後來決定開辦升學輔導機構「智勝教育（ThinkTank Learning）」，並在海外經營國際學校。他還曾擔任加州亞太裔事務委員會委員、秘書長。

▲▼台籍「加州補教天王」馬振翼遭控財務危機。（圖／受訪者提供）

▲馬振翼與前美國總統歐巴馬。（圖／受訪者提供）

廖先生指出，在中國招生時，馬振翼最常用的例子，就是把一名高考考不好的中國學生送進哈佛。「事實上，這名學生本來就要出國讀書，當初申請10所以上的學校，上了哈佛，高考則是隨便考。」

針對「加州補教天王」的財務爭議，當地華人獨立媒體KTSF今年1月份曾直擊馬振翼在灣區的補習班，當時已是大門深鎖，屋內不見人影。該媒體還訪問一名翟小姐，她為就讀高中的弟弟繳交為期三年，共2.2萬美金的補習費，沒想到去年底，傳出補習班有經營問題，上門時卻早已人去樓空。

對此，劉先生解釋，財務危機出現後，馬振翼的處理方式是「避不見面」，並且把公司法人換成另一名員工，之後人就神隱。「不只是在大陸，連美國總公司也是一樣，現在美國家屬已經要成立自救委員會。」記者截稿前撥打劉先生提供的電話，試圖聯繫馬振翼，不過，電話已經無法接通。

▲▼台籍「加州補教天王」馬振翼遭控財務危機。（圖／受訪者提供）

▲馬振翼在加州非常有名氣，被視「補教天王」。（圖／受訪者提供）

 
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