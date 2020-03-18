留學黑幕／45萬找槍手代考托福！　北京業者揭秘「黑色產業鏈」　

▲中國大陸是世界上最大的留學生輸出地。（圖／視覺中國CFP）



記者曾俊豪／台北—北京連線報導

對於大陸留學代辦的「貓膩」，北京一名業者向《ETtoday新聞雲》表示，大部分機構都是正派經營，但有大約5％的害群之馬，專門鑽漏洞。金先生指出，這些機構有條黑色產業鏈，像是找人代考托福、雅思，費用5到10萬人民幣，甚至美國當地也有配合的代理商，「裡應外合」將這些「留學生」送到海外。

劉先生在北京從事美國留學諮詢，迄今已有13年的時間，經受訪者要求，採化名形式報導。他指出，在中國大陸，很多人留學並不是為了留學，而是為了逃避「高考」（即台灣的大學入學考試），加上父母愛面子，覺得留學對聲望是好事，「但孩子沒有目的和企圖心、成績達不到出國留學標準，又一定要去， 所以有黑色產業鏈出現。」

劉先生表示，黑色產業鏈的「黑」有兩種，首先是考試的時候，有代考機構專門安排槍手代考，一種是本人要去，利用SAT考場時差的問題，代考機構提前拿到題目跟答案，這種模式下，考試的學生得記住答案。

另一種，則是學生不用去現場，直接找人代考。他說，「托福、雅思都可以代考，找人代考就是付錢，5到10萬人民幣搞定，還能指定分數，規避追查。」

▲中國大陸海外留學生的數量持續增加。（圖／中新社）

考試過關之後，則是申請留學。劉先生表示，有些申請機構，不會管成績怎麼來，甚至判斷學生考試條件，只看符不符合大學要求的指標等，「一開始就會判斷，之後直接走後門送進去。」

此外，也有一種是俗稱「校代」的美國大學代理商，簡單說就是把人送到「野雞大學」，用很低的分數送進學校，或是把學校包裝很厲害，免托福，保入某大學。劉先生表示，「大部分留學機構都是正派經營，但有5%的害群之馬，當中做這種較多，大約有三成。」

他指出，外界看來，黑色產業鏈很誇張，但因為有市場，有家長的需求，所以迄今仍然存在。「美國招生官透過電腦申請文書，不知道成績真假。但就算透過上面這些方式，很多學生也很快被退學，主要就是因為能力不足，最終自我放逐，甚至學壞等等。」

至於該不該選擇留學的道路，劉先生建議，要留學，首先得衡量家中經濟條件，是否真的適合走這條路。「因為留學是要去讀書，本身得先適合讀書、喜歡讀書，評估自己本身以及家庭能否配合，才構成去美國的第一要素。」

▲哈佛大學是許多留學生的夢想。（圖／達志影像／美聯社）