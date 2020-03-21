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共機繞台非挑釁？　林鶴明嗆吳斯懷：鴕鳥心態！

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▲吳斯懷。（圖／記者李毓康攝）

▲吳斯懷。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨立委吳斯懷親中爭議言論不斷，日前他透過書面質詢行政院，稱共機繞台行為「不是挑釁」，要國防部不要誤導。對此，民進黨副秘書長林鶴明點出吳斯懷的「三大錯誤」，怒嗆對方的說法是面對共軍行為的「鴕鳥心態」。

吳斯懷向行政院提出書面質詢中強調，「正確的國防認識有利全民國防建立，反之則會因誤導而致民心惶惶社會不安」。他解釋，根據「國際法」在沒有侵入領空且遵守「無害通過」慣例的狀況下，不論美軍或共機經（繞）過台灣周邊空域，「法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味」。

林鶴明痛批，吳斯懷作為一個國民黨不分區立委，又曾官拜中華民國陸軍中將，卻作這樣的言論，有根本三大錯誤。

林鶴明說，第一，吳斯懷將共軍繞台行為去脈絡化，「共軍繞台不是第一次，也不是最後一次，不是來觀光，更不是剛好路過。吳斯懷身為軍人，怎麼會不知道軍事訓練的目的為何。」

林鶴明表示，的確防空識別區和領空的概念當然不同，但中共軍機又不是路過防空識別區來看吳斯懷，光是數度侵擾我國防空識別區，造成我國空軍必須隨之應變，就有其目的。更何況媒體也多次報導我們空軍屢次以廣播告知共機飛離防空識別區，共機充耳不聞的態度，「難道在飛機上帶耳機聽交響樂嘛？警告45次，連岳飛都從邊疆回去3次多了好嘛？吳斯懷把共機繞台的行為去脈絡化，根本居心叵測。」

第二，林鶴明指出，吳斯懷這種說法是面對共軍行為的鴕鳥心態，共軍曾在2019年的小年夜公布的「我的戰鷹繞著寶島飛」MV，「難道吳斯懷都忘記解放軍刻意把台灣地標和景點放到影片中，加上共機的演訓影片，大量的暗示對台灣的侵略意圖？難道這樣公開明白的企圖心，吳斯懷覺得是中共的溫馨拜年嘛？中共何以出動空降兵部隊政治工作部來製作這種影片，背後的戰略思考難道吳中將不懂嘛？』

林鶴明批，當中共解放軍堂而皇之的拍攝這種暗示侵略的影片時，吳斯懷竟然在書面質詢質疑國防部公布經常公布共機繞台的資訊是造成人民緊張容易變成「狼來了」的效應，「這種邏輯不是滑天下之大稽嗎？你說國防部是狼來了，我才要說你才是鴕鳥來了！」

林鶴明再指出，吳斯懷是忽視共軍戰略將有礙台灣建立正確國防觀念，「吳斯懷曾經身為國軍中將，接觸的國防事務絕對不同一般小兵，戰略兩個字不知道還記不記得。共機繞台絕對是中共對台灣軍事行為的一環，吳斯懷認為台灣要建立正確國防觀念，這點我同意。但是忽視共軍對台灣的戰略，是無法讓台灣建立正確的國防觀念的。」

林鶴明認為，國家安全的力量來自於全體國民對於國家一同守護的共同認知。第一課一定是敵我意識，台灣不是兩岸的挑釁者，面對共機擾台，中華民國空軍的反應多屬於防禦與應變作為，「講難聽一點，如果今天有陌生人三天兩頭站在你家門口，左邊繞過來右邊繞過去，請問你會怎麼反應？開門請他進來坐？」

林鶴明痛斥，吳斯懷刻意模糊共軍的戰略，還反過來質疑台灣政府意識型態操作導致兩岸現況，這才是吳斯懷最壞的地方。他也質疑國民黨新任黨主席江啟臣，「簡單來說， 若為無知則可無視若刻意為之則居心叵測。江立委可以尊重吳立委的言行，但是江主席呢？」

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