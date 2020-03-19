誆有美國「綠水泥」包覆核廢料專利　詐團吸金43億10人起訴

▲集團誆稱在國際股市上市，印製大量特別股股票，藉此向投資人吸金 。（圖／中檢提供）

記者李忠憲／台中報導

台中地檢署19日針對廣豐國際開發公司、風能量源科技公司吸金案，偵結起訴。檢調查出，2公司誆稱開發出「綠水泥」，可包覆核廢料並取得中國合約、年均獲利高達10%，10年共吸金高達43億元，受害者不乏醫師、教授、工程師高達上千人。檢察官依違反銀行法等罪嫌，起訴廣豐李俊霖、風能量負責人邱姿蒨共10人。

起訴書指出，64歲男子李俊霖（原名李逸凱）2010年間加入「共享人生」國際集團，因為反公平交易法判1年徒刑，緩刑3年。他改名後竟另起爐灶，先後擔任風能量源科技、廣豐開發集團董事長及總經理。其61歲妻邱慧瑩擔任廣豐總監，邱64歲胞姊邱姿蒨先擔任風能量源董事，2008年擔任董事長。

▲▼展騰與風能量源公司謊稱取得美國率水泥專利，四處開說明會，吸引投資人投資。（圖／取自展騰集團官網）

檢方查出，風能量源公司2008至2012年均無營業獲利，2012至2019年營業額每年只有數十萬至3百多萬元。但他們卻利用經濟犯罪上的「龐氏騙局」，推出「特別股投資分紅專案」向投資人吸金。先把沒有價值，宛如壁紙的特別股股票質押給投資人，再向投資人吸金，並用高額獎金吸引業務員加入詐財。該公司成立至去年10月，10年共吸金43億元。

另外，該公司2018年7、8月起，因為吸金資金無法支付投資人利息，李俊霖、邱姿蒨等人又誆稱獲得中國廠商合約，即將於澳洲股票上市，股票將大幅翻轉4倍，再推出「特別股轉換特惠專案」，印股票吸金向投資人逾10億元。

檢調發現，該集團騙術五花八門，包括取得美國能源部阿岡國家實驗室授權的專利防水隔熱複合應用材料，俗稱「綠水泥」，可以用來包覆核廢料。集團宣稱已獲得中國核工業等集團合約，獲得中國三沙市100萬噸綠水泥訂單等，投資人可獲得年利率8.4至12％紅利（平均約10％）。

2018年中，該集團付不出紅利竟又謊稱資金用於中國投資房地產，遇到「釘子戶」，工程無法進行。但公司股票將在美國納斯達克、澳洲股市上市，股票價值可翻轉4倍，再印製股票吸引投資人投資。

中檢表示，該集團用獲利高假象吸引投資人投資，再把後面投資人資金，拿去支付前面投資人的紅利。雪球愈滾愈大，直到取得資金無法支付投資人紅利，周轉不靈就幻滅。李俊霖、邱姿蒨等10人涉犯公司法、商業會計法、證券交易法與銀行法等罪，依法起訴。

・停產會崩潰

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