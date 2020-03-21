台南高三生上課中被導師叫回家檢疫　教育局：搞錯了！應檢疫者非學生

▲網傳台南1間高中發生導師上課中衝進教室，請該名高三生趕緊回家「居家檢疫情事」，全班同學當場傻眼，也引起學生及家長恐慌。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



針對台南市某高中生自奧地利返台後，未落實居家檢疫卻到校上課引發爭議一事，經教育局向學校查證結果，自奧地利返台者是學生的親人而非學生本人，該親人自返台後即配合政府規定進行居家檢疫，而該生是在學校提供學生「防疫假」的處理過程，未盡細膩與完善所導致的誤會。

教育局表示，全球新冠狀肺炎疫情日益嚴峻，國內近日來由境外移入的確診案例也快速增加，受居家隔離或居家檢疫者的身體狀況或許良好，但仍具有潛在的傳染風險。台南市基於「料敵從寬、禦敵從嚴」和「確保校園零風險」的防疫原則，考量學生與受居家隔離或居家檢疫的共同生活家人朝夕相處，若居家未做好防疫工作，學生容易暴露於風險之中，造成學校的防疫壓力。因此，為確保校園零風險，讓學生安心就學，經邀集校長、教師和家長團體討論後，教育局於3月19日通函學校若學生或共同生活家人受有居家隔離或檢疫者，由學校提供學生防疫假（不紀錄出缺席），暫時在家自主學習，並由學校提供配套的居家學習與輔導支持。

教育局鄭新輝局長指出，學生防疫假是為落實校園防疫零風險、阻絕傳染源於校園之外的防疫目標所做的決定，而學生受教權益的維護也是重要的配套措施。請防疫假的學生是以犧牲小我，完成大我的精神，為共同守護師生健康所做的不得已決定，學校師生都應該給予更大的感謝與支持，而非排擠或歧視。

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針對學校核給學生防疫假都有相應的完整配套措施，包括：對家長和學生事前的說明與溝通、規劃學生在家自學的課程與進度、指導學生熟悉非同步的自學資源與使用方法、提供學生班級同步線上視訊直播教學（學生可以居家上課）、提供返校後補教教學課程、以及居家期間的關懷與輔導，希望學校能夠做到個別化的學生指導。但或許因為剛剛實施，有部分學校對師生的宣導與相關準備尚未完全到位，教育局會請學校持續檢討，務必做好各項配套措施。希望受影響的學生和家長能夠體諒，共體時艱，一起守護校園師生的健康，也期待疫情早日過去，讓大家恢復正常的生活作息。

據了解，網傳台南1間高中一名高三生，上週自奧地利旅遊返台，20日課上到一半，導師突然衝進教室，請該名高三生趕緊回家「居家檢疫」，全班同學當場傻眼，也引起學生及家長恐慌。該名高中生上週自奧地利旅遊返台，3月16日正常上課，一直到20日一連上5天課，才被通知須居家檢疫，惟16日至20日的上課期間，全班學生都未戴口罩，這讓該班學生及家長、老師相當擔憂。家長認為導師可以私下請該位學生到辦公室告知，不須這麼大動作衝進教室，請學生趕緊離開學校，還當場告知理由是回家進行居家檢疫，而引起其他學生及家長恐慌不安。

教育局向學校查證後澄清，自奧地利返台者是學生的親人而非學生本人，該親人自返台後即配合政府規定進行居家檢疫，而該生是在學校提供學生「防疫假」的處理過程未盡細膩與完善所導致的誤會。

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