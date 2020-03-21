　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

移民署新住民課程結合防疫宣導 　手作祈福花圈

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲手作祈福花圈結合防疫宣導移民署新住民課程拚創意。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲移民署新住民課程手作祈福花圈結合防疫宣導。（圖／移民署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

今年阿里山櫻花季開始囉！滿山遍野的櫻花形成一片壯闊的花海，每年吸引無數遊客朝聖，移民署南區事務大隊嘉義市服務站與嘉義市傳統文化與技藝協會合作21日舉辦新住民家庭教育暨法令宣導課程，除了向新住民及家屬宣導武漢肺炎防疫衛教資訊，並請日籍新住民手作櫻花花圈為臺灣祈福，希望大家平安渡過肺炎疫情。

▲手作祈福花圈結合防疫宣導移民署新住民課程拚創意。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲新住民動手作。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市服務站為輔導新住民適應在臺生活，瞭解社會福利資源，每月定期舉辦新住民家庭相關課程，本次配合阿里山櫻花季的到來，邀請日籍新住民寺田由佳擔任講師，教導學員製作櫻花花圈。

寺田由佳表示，阿里山有很多日本的櫻花品種，讓我看到就想到家鄉」。而在日本，櫻花被譽為花中的精靈，花語為純潔、高尚，因為櫻花花期極短，也代表美好的事物總是無常。參與的新住民及其家屬合作，將易凋零的櫻花以純白、粉紅二色的紙片製成精美的花圈，並在櫻花花瓣上寫下「幸福、平安」，藉以祈求武漢肺炎疫情能夠早日落幕。

▲手作祈福花圈結合防疫宣導移民署新住民課程拚創意。（圖／記者翁伊森翻攝）


嘉義市服務站主任鄧宇哲表示，防疫工作不分國籍，提醒新住民及移工朋友也要記得「肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口及做好咳嗽禮節」。另外，移民署也在官網建置了「嚴重特殊傳染性肺炎境管措施及防疫專區」，提供最即時正確的資訊，歡迎民眾多加利用康。

►有75%酒精，必備必買必囤！！

ET快訊
累積153確診「可能全面停班課嗎？」　陳時中給答案了
中部30多歲確診女「工作直接面對民眾」　指揮中心不公布職業原
驚悚畫面曝光！　新北小巴左轉輾死過斑馬線行人
停課高中生去麵店幫端菜！　陳時中嚴肅回應了
與案85搭同班機！　20多歲女美國返台後確診
新冠肺炎增18例境外移入「大多年輕人」　自行就醫、機場採檢各
美國、東亞入境有症狀「回溯採檢」　匡列3000人居家檢疫
快訊／新冠肺炎再添18例！全是境外移入
LIVE／輕症一採回家「取消二採」　指揮中心說明最新疫情
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

柚花巷茶席音樂會以茶詩佐春光　黃偉哲籲浪漫防疫保持身心健康

嘉縣消防車無煙再升級　老舊公務車輛加裝濾煙器

嘉基醫療團隊送愛1萬2千公里　西非多哥義診醫療

勤億蛋品贈千盒雞精膠囊　力挺一線醫護人員

移民署新住民課程結合防疫宣導 　手作祈福花圈

321國際森林日　雲林植樹活動「大樹聚」贈苗植栽

90歲嬤踽行回大兒家　女警安撫止淚完成心願

嘉縣府傳公僕出國土耳其　翁章梁：旅遊疫情變化太快　21日出國一律不准假

遏止改裝車噪音　環警聯合採口袋戰術取締

勞工局訪視長榮高雄辦事處　員工出勤正常

鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼

桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

蕭敬騰嘶吼狂飆《王妃》　樂團成員超大咖...keyboard手是鄧紫棋！

謾罵委屈心裡吞…守護台灣不退讓　口罩大王陳勇志：這是一個使命感

爸猛練棒式核心！2貓熱心幫監督　「坐背、塞肚皮」網笑：快被壓扁了

利用回眸側身、身體前後擺動 極簡背景拍出高級感時尚照片

鄧紫棋王俊凱《Fly Away》首次同台炸翻！　蕭敬騰x謝霆鋒伴奏根本神仙組合

陳時中再撂台語勸人「相讓就有剩」　超貼切形容掀網瘋傳：部長話要聽！

柚花巷茶席音樂會以茶詩佐春光　黃偉哲籲浪漫防疫保持身心健康

嘉縣消防車無煙再升級　老舊公務車輛加裝濾煙器

嘉基醫療團隊送愛1萬2千公里　西非多哥義診醫療

勤億蛋品贈千盒雞精膠囊　力挺一線醫護人員

移民署新住民課程結合防疫宣導 　手作祈福花圈

321國際森林日　雲林植樹活動「大樹聚」贈苗植栽

90歲嬤踽行回大兒家　女警安撫止淚完成心願

嘉縣府傳公僕出國土耳其　翁章梁：旅遊疫情變化太快　21日出國一律不准假

遏止改裝車噪音　環警聯合採口袋戰術取締

勞工局訪視長榮高雄辦事處　員工出勤正常

新北閉館運動中心惡意放無薪假　市府：若屬實要罰

南洋櫻盛開！烏山頭水庫飄起櫻花雪　「台版香榭大道」超浪漫

警搗破富二代德撲賭場　逮SBL台啤球星成力煥…他認了：懲處無條件接受

汪睡一排聽「這聲」秒起立　哈士奇：我是二不是傻！

林良生前親筆回信被翻出！安慰讀者被網讚：28年後看依舊暖

留美女歌手36小時「居家創作」　《洗手歌》七字口訣超好背！

楊冪「中空纖腰」纏香奈兒超任性　向下看逆天長腿更逼人

大人在唱歌...月月二重唱忙搶拍！「被堵麥克風」秒安靜

不斷更新／東帝汶通報首起確診　越南強制隔離所有旅客14天

絕美玻璃長廊！特搜鶯歌IG打卡點　必拍五層樓「巨無霸手拉坯」

億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加...讓20女同時懷孕

地方熱門新聞

台中里長送泡麵被丟地　隔離者怒嗆

高三生上課一半「被居家檢疫」　原因曝光

即／村民人牆抗議！縣府下令停辦伊甸電音趴

網傳「土耳其團」抵台中…霧峰市場生意腰斬

台南仁德果糖工廠凌晨傳火警

疫情將進入高峰　鄭文燦：公共場館4月前暫停開放

雲林縣即日起納骨塔不開放進入祭祀

桃園綠捷介壽路二段施工　車道縮減

基隆女「歐洲返台」趴趴走！居民全嚇傻

嘉縣府傳公僕出國土耳其　21日出國一律不准假

90歲嬤踽行回兒家女警止淚完心願

新園特產豆薯　皮薄多汁清脆像水梨

勞工局訪視長榮高雄辦事處　員工出勤正常

全中運裁判來屏東想起親人　海豐警協助找到

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

基隆羊肉爐老闆怒殺常客　顧客吃到都是人肉

旅英媽媽急著返台！但女兒無台灣護照

癡情女兒遭開3槍刑殺　悲慟父夜苗栗灑冥紙！

兒罵「你知道我們家已經沒錢了？」張國煒尬回了

國中兒被同學丟美工刀刺死　父PO文討公道

疫情狂爆「英國妹狂榨男友」治病！每天吞天然精力湯

員工堅持到日本玩　老闆霸氣資遣

男子高速自撞分隔島噴飛亡　妻夜半接獲死訊

居家隔離還出門！澳洲女丟了年薪百萬工作

立委爆第三波高峰　祕魯百人還要玩

國中生被笑綽號　美工刀刺死同學

超正校花穿透視裝「沒穿內褲」…結果月經來了！

降溫＋強降雨訊號　氣象局：冬衣別收

雷／《梨泰院》朴敘俊異常舉動網氣瘋

「姐啊！妳在現場都不幫我」　死者託夢訴苦她內疚報警

更多

最夯影音

更多
鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼

鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼
桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

蕭敬騰嘶吼狂飆《王妃》　樂團成員超大咖...keyboard手是鄧紫棋！

蕭敬騰嘶吼狂飆《王妃》　樂團成員超大咖...keyboard手是鄧紫棋！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面