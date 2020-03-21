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疫情掀搶購亂象！侯友宜親訪物流中心：部分物資量緊繃「尚在可控範圍內」

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▲新北市長侯友宜至捷盟公司(統一超商)三峽物流中心倉庫關心民生物資供貨狀況。（圖／新北市府提供）

▲新北市長侯友宜至統一超商三峽物流中心倉庫關心民生物資供貨狀況。（圖／新北市府提供，下同）

記者羅婉庭／新北報導

國內新冠病毒確診人數激增，引發民生資搶購潮，新北市長侯友宜21日上午訪視屬統一超商三峽物流中心，關心民生物資的配送情況，目前部分商品民眾的需求量有提高，呼籲民眾不囤貨、不搶貨。

侯友宜表示，這兩週是疫情最關鍵的時刻，每天確診人數不斷激增，拜託市民朋友避免前往人多、擁擠或密閉的高風險場所，也請民眾不要趴趴走，勤洗手、戴口罩、量體溫、多消毒，保護自己也顧別人，跟著市府的防疫腳步。

對於衛生紙、罐頭、泡麵搶購潮，侯友宜指出，今天特地到物流配送中心考察，就是關心物資配送狀況，有注意到末端配送需求上升，部分物資略為緊繃，但大致上還在可控範圍內，而民眾心情可以理解，但提醒「買嘟嘟好即可」，能維持日常生活正常所需就好。

經發局說明，近日密切關心民眾囤貨狀況，也頻頻跟四大超商、量販店業者開會，討論物資供應狀況，最近更是深入新北市各地，觀察民眾關心的物資供應狀況，也呼籲民眾不要過度囤貨，避免物資供給失衡。

捷盟公司總經理洪昭賽表示，而衛生紙的供應因為訂單急速增加，民眾需求較為明顯，供應量上略為緊繃；捷盟三峽物流中心負責供應大台北地區565家7-11的貨品，最近一周出貨量跟供應量都有上升，一旦當日特定商品門市訂貨總需求超過物流中心總庫存時，物流公司會進行量的平均分配，讓供應呈現穩定。總體而言，如果出貨板數成長，公司會也會增加比同比例還高的進貨板數，保持一定的存量，以利調節。

▲新北市長侯友宜至捷盟公司(統一超商)三峽物流中心倉庫關心民生物資供貨狀況。（圖／新北市府提供）

▲新北市長侯友宜至捷盟公司(統一超商)三峽物流中心倉庫關心民生物資供貨狀況。（圖／新北市府提供）

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