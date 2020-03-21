家暴OUT！　歡迎加入台南市防暴志工團

▲台南市家防中心志願服務隊，歡迎報名加入台南市防暴志工團。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市家防中心志願服務隊成軍22個年頭，26名志工平均年齡62歲，服務年資滿10年以上者佔3成以上，5年以上者更達6成，一路走來總是以「愛與關懷」陪伴每個家庭，在2019更獲得黃偉哲市長頒發台南市「績優志願服務團體獎章」殊榮。

黃偉哲市長指出，當家庭暴力跡象出現在社區之中，如果能透過街坊鄰居給予即時的關懷與協助，就能有效防止家暴事件的發生，希望民眾多多發揮「雞婆精神」。因此，台南市社會局家防中心全年辦理志工招募及專業培訓，期待有更多具服務熱忱的民眾加入志工行列，共同防制暴力。

志工隊設置行政管理組、文宣企劃組、關懷諮詢服務組，其中文書企劃組長期致力於社區及校園兒童家暴防治戲劇編撰及演出，並結合社區各項活動進行宣導，讓防治概念深入社區及校園各個角落。

志願服務隊中的關懷服務組，則是針對專業社工評估已無風險之家暴被害人透過電話定期關懷，提供傾聽、心理支持、情緒紓解，生活指導等陪伴服務。關懷服務組的志工玉蘭表示，她在從事志願服務的過程中曾經接觸一位受暴女性，這位女性從小目睹暴力長大，並身處三代同堂的傳統家庭，深受父權文化影響，在家庭裡處於相對弱勢的位置，導致認同自已是低成就、低自尊的人。

玉蘭透過電話關懷，了解她與家人矛盾與衝突的故事，陪伴她走過人生最低潮的困境，這也讓玉蘭深深體會到施比受更有福的志工真諦。玉蘭已擔任家暴防治志工已19年，是一位保險業務經理，平時工作忙碌但仍對志願服務工作不遺餘力，期間多次擔任志工隊隊長要職，協助家暴防治中心志工隊業務推展，更於2015年榮獲台南市志工最高榮耀金質獎。

黃偉哲市長致力落實「暴力零容忍」，推展家庭暴力防治由社區紮根，家防中心於2020年度規劃舉辦家暴志工教育訓練課程，包括社會安全網通報及電話諮詢技巧、親職教育及育兒相關知能、關懷技巧等課程。家防中心志願服務隊竭誠歡迎志同道合的夥伴們加入志工的行列！志工招募報名專線：(06)2988995分機9或232，歡迎報名。

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