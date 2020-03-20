撐不住新冠疫情寒流！　台南「丸傑水產餐廳」驚傳將歇業

▲台南「丸傑水產餐廳」驚傳歇將業，老闆林士傑指出，受新冠肺炎疫情衝擊影響，整體營收重挫近7成，經慎重考慮決定先暫歇業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

開業近5年，台南「丸傑水產餐廳」驚傳歇將業，老闆是前台南市商業會理事長、現任台南市農產運銷公司總經理林士傑，林士傑指出，受新冠肺炎疫情衝擊影響，整體營收重挫近7成，經慎重考慮決定先暫歇業。

林士傑表示，受新冠肺炎疫情衝擊，2份月虧損5、60萬，整體營收重挫6、7成，在這種情形下，根本無法正常進貨、備料，海產食材品質就會不好，連帶影響商譽，再這樣虧損下去，會被拖垮，經再三思量，決定先歇業，等以後再說。

林士傑在臉書PO文表示，新冠肺炎疫情不斷升溫，各大餐飲業者紛紛遭到波及，生意大受影響，「丸傑水產餐廳」當然也不例外。為了提供消費者最優質的海鮮料理，這將近5年來，都不敢馬虎，不斷改良精進，為了維持魚貨品質，不因生意受影響，而放棄了當初對食材的堅持是經營的信念。從疫情開始升溫之際，丸傑防疫就走在前頭，不論是每天的消毒工作，又或是在進到餐廳前的基本檢疫，一刻都未鬆懈，為的是保護我們的消費者。

林士傑說：「疫情沒有趨緩，反而在這幾天裡，新增確診病例破百，為配合政府防疫工作，並為降低群聚感染盡一份心力，非常遺憾的，要向我們敬愛的員工及愛護我們的顧客宣布，丸傑自４月起，將暫停營業」。

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