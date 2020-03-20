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「假防疫計程車」是白牌！他曝鬼打牆對話　氣炸：一群沒良心的在扯後腿

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▲▼桃園機場防疫計程車。（圖／記者林振民攝）

▲要搭防疫計程車，得先到專門的櫃台登記。（圖／記者林振民攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前曾報導《「假防疫計程車」來喊價！他一看有人跟著走　擔憂破口：司機連口罩都沒戴》，傳出機場有假冒防疫計程車的事件，話題在網路上引發一陣討論。沒想到20日有另一名網友再度爆卦，「桃園機場有白牌車業者自稱防疫車隊攬客」，詳細分享親身經歷，大嘆「走進國門後有一群沒良心的在扯後腿。」

這位網友在PTT的Gossiping板上爆卦，說他18號搭機從馬來西亞入境台灣，當時過關後到入境大廳，他就在機場保全旁邊看到至少4個白牌車業者直接攬客，「重點是他們對我說『要搭防疫計程車嗎？』」原PO接著還原他和攬客司機的對話：

請繼續往下閱讀...

原PO：你們是防疫計程車嗎？
攬客司機：是，你要到哪裡？
原PO：北市大同區。
攬客司機：1200，你去那邊排隊跳表的現在搭不到啦！根本沒車，而且比我這個貴。

原PO半信半疑，再次確認「你們是防疫車隊嗎？」對方還是強調「是」，於是原PO就先跟著攬客的司機走，「出大廳、行李給他搬上車，一坐上去我就醒了，直接要求對方出示合法防疫車業者的證明。接著司機開始543，一下說『車上沒有啦』，一下說『還要去機場櫃台拿很麻煩』，一下說『要回公司』，一下說『我們是靠行車隊的要跟車隊拿』。」根本就是在鬼打牆。

▲▼桃園機場爆逃難返國潮，防疫計程車排隊人潮塞爆。（圖／讀者提供）

▲桃園機場爆逃難返國潮，防疫計程車排隊人潮塞爆。（圖／讀者提供）

結果在原PO堅持下，車子只往前移動30秒，攬客司機毅然決然把原PO丟下車，叫他自己去櫃台要證明，「我問說『不載了嗎？ 司機只說嗯就開走了』。」回到入境大廳後，他直奔防疫租賃櫃台，確認剛剛攬客的是白牌車業者，讓他忍不住直批，「想到這段防疫期間，那台充滿8+9菸味的白牌車，不曉得載過多少迷糊被騙的應該居家檢疫的旅客跟外國人，製造了多少疫調斷點與破口。就跟去泰國洗但是房間卻沒清潔過跟前N位客人體液間接交換一樣。」

原PO趕緊找了保全，但機場保全只能柔性勸導，於是再進一步找航警，「找航警的期間，陸續經過了3、4位持續在大廳攬客的皮條客」，他開口警告卻被忽視。正當網友想報警的時候，航警巡邏車出現，先按喇叭驅趕臨停的業者，但想抓人的話，一時間也抓不到。

網友表示，之後他就乖乖去排防疫計程車，「跳表到家不到1300，上車前要登記並確認持有檢疫通知單並做基礎消毒才可以出車，還可以用google pay，司機還會確認下車地址是檢疫通知單填寫的地址。」他接著大嘆，白牌車平常攬客就算了，疫情當前還騙旅客，自稱防疫車隊，「載過多少風險旅客沒人知道，我只知道下機時CDC的同仁守的很辛苦，結果卻是走進國門後有一群沒良心的在扯後腿。」

原PO最後也說，「還依稀記得台灣首例死亡案例就是白牌車業者，這些人不怕死，我怕。」並抱歉地表示事發突然，當下他來不及蒐證，不過已經打給CDC反應，也在桃園市長信箱投訴，並留言告知蘇貞昌跟衛服部臉書，希望公權力能遏止這個情況。

對此，桃機提醒，目前旅客出境後，在開立居家檢疫單時，就會一起發放防疫車隊的宣導DM給旅客，上面就會有清楚的搭車資訊及地圖，現在沿路相關指標也都很清楚，方便旅客找到上車處。

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