　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

大陸連續3日本土0新增！　41例均為境外輸入

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼武漢肺炎，新型冠狀病毒。（圖／新華社）

大陸新冠肺炎疫情緩和。（圖／新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

據大陸國家衛健委最新通報，20日0—24時，湖北新增確診病例0例，新增治癒出院病例561例，新增死亡病例7例，其中武漢佔6例，現有確診病例5719例。另外，當天大陸新增41病例，均為境外輸入，這也意味著大陸已經連續3天本土零新增案例。

通報顯示，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例41例，新增死亡病例均在湖北共7例，新增疑似病例36例，新增治癒出院病例590例，解除醫學觀察的密切接觸者1191人，重症病例減少173例。

截至20日24時，現有確診病例6013例（其中重症病例1963例），累計治癒出院病例71740例，累計死亡病例3255例，累計報告確診病例81008例，現有疑似病例106例。累計追蹤到密切接觸者685866人，尚在醫學觀察的密切接觸者9371人。

▲▼武漢肺炎，新型冠狀病毒。（圖／新華社）

▲湖北連續3天零新增。（圖／新華社）

湖北方面，新增確診病例0例（武漢0例），新增治癒出院病例561例（武漢502例），新增死亡病例7例（武漢6例），現有確診病例5719例（武漢5610例），其中重症病例1927例（武漢1901例）。累計治癒出院病例58942例（武漢41891例），累計死亡病例3139例（武漢2504例），累計確診病例67800例（武漢50005例）。新增疑似病例0例（武漢0例），現有疑似病例0例（武漢0例）。

值得注意的是，20日0—24時新增報告境外輸入確診病例41例，其中北京14例、上海9例、廣東7例、福建4例、浙江、山東、陝西各2例、四川1例，累計報告境外輸入確診病例269例。

累計收到港澳台通報確診病例408例：香港特別行政區256例（出院98例，死亡4例），澳門特別行政區17例（出院10例），台灣135例（出院28例，死亡2例）。

ET快訊
員工堅持到日本玩！老闆帥回「霸氣理由」下秒資遣　網一看讚翻
旅英媽媽急返台「但女兒無台灣護照」　錄影片求助網友看傻
快訊／新冠攻入白宮！　美國副總統辦公室人員出現首例確診
「我兒是妥瑞氏症」國中兒被同學丟美工刀刺死　父深夜PO文討公
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸連續3日本土0新增！　41例均為境外輸入

港人輕鬆入上海！胡錫進出面呼籲各地政府：隔離所有香港入境的人14天

居家隔離還出門健身！澳洲女嗆檢疫員「叫你們主管來」…年薪600萬工作飛了

義大利返深圳！她4班機「全程28小時」不吃不喝...下機一驗結果出爐

「中國製造」產品有病毒？耿爽：說這話的人別戴中國造的口罩！

4cm繡花針刺穿3個月嬰兒心臟！　孩子父親一番話曝原因惹眾怒

陸宣布援助全球82個國家　耿爽：我們永遠不會忘記！

海外香港人大量返港　港大何栢良：2周內可能增加600確診！

美官員喊捐30億抗疫金　陸外交部：從沒收到「快捐給更需要的國家」

義大利總死亡人數「已超中國最高紀錄」！　確診4千→4萬僅用13天

鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼

桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

謾罵委屈心裡吞…守護台灣不退讓　口罩大王陳勇志：這是一個使命感

爸猛練棒式核心！2貓熱心幫監督　「坐背、塞肚皮」網笑：快被壓扁了

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

蕭敬騰嘶吼狂飆《王妃》　樂團成員超大咖...keyboard手是鄧紫棋！

陳時中再撂台語勸人「相讓就有剩」　超貼切形容掀網瘋傳：部長話要聽！

直擊賣場搶購泡麵、衛生紙奇景　購物車排一列：台灣很守規矩！

利用回眸側身、身體前後擺動 極簡背景拍出高級感時尚照片

大陸連續3日本土0新增！　41例均為境外輸入

港人輕鬆入上海！胡錫進出面呼籲各地政府：隔離所有香港入境的人14天

居家隔離還出門健身！澳洲女嗆檢疫員「叫你們主管來」…年薪600萬工作飛了

義大利返深圳！她4班機「全程28小時」不吃不喝...下機一驗結果出爐

「中國製造」產品有病毒？耿爽：說這話的人別戴中國造的口罩！

4cm繡花針刺穿3個月嬰兒心臟！　孩子父親一番話曝原因惹眾怒

陸宣布援助全球82個國家　耿爽：我們永遠不會忘記！

海外香港人大量返港　港大何栢良：2周內可能增加600確診！

美官員喊捐30億抗疫金　陸外交部：從沒收到「快捐給更需要的國家」

義大利總死亡人數「已超中國最高紀錄」！　確診4千→4萬僅用13天

全台5大賣場「限購令止囤貨之亂」：每人每車只能買1串衛生紙

不畏疫情推久違新作　威肯：黑暗時期讓我的音樂為大家療傷

快訊／伊利諾伊州跟進加州、紐約　宣布「軟性封鎖」：所有居民待在家

想跟她玩！唐鳳胞弟宮廟「強吻4歲女童」...一審判1年6月

庫克非湖人2確診球員之一　透露篩檢過程8、9秒很痛苦

桃機開賣口罩「成人3片50元」！返台旅客搶買　留學生曝：戴口罩結果被美國人罵

不敵新冠肺炎！派克峰國際爬山賽首度宣告延期至8月底

不斷更新／美暴增4776例共233死！　「白宮失守」副總統辦公室出現確診

吳卓源與孫盛希換ALLSAINTS拍美照！仔細看領口、袖子有驚喜

疫情狂爆「英國妹狂榨男友」治病！　每天吞「天然精力湯」拍成影片…網看完傻眼

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

大陸熱門新聞

居家隔離還出門！澳洲女丟了年薪百萬工作

義大利返深圳！女大生「全程28小時」不吃不喝

義大利總死亡人數「已超中國最高紀錄」！

譚德塞：已商定中國供應商名單！

4cm繡花針刺穿3個月嬰兒心臟　孩子父親曝原因

口罩只給美國　陸媒：民進黨上貢、做奴才

陸輪船赴沙國搶原油　真相出爐了

廣州萬孚生物：已供台灣上萬份新冠檢測劑

迷上直播　男賣房子抖內276萬

5女揪團健身　4天後2人收病危通知

5人帶121件行李上飛機…全網氣炸：什麼背景？

美官員喊捐抗疫援助　耿爽：從來沒收到

港人輕鬆入上海！胡錫進籲做好防疫：不要後悔

確診病例清零　數據上報員哭了

更多熱門

相關新聞

法國尼斯下令每晚6小時宵禁

法國尼斯下令每晚6小時宵禁

法國地中海城市尼斯（Nice）市長下令，將從周六（20日）晚間開始實施宵禁，期間所有人一律不得外出，以強制手段避免新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情擴散。

台灣周增85例「多為年輕人」　張上淳曝染疫關鍵點

台灣周增85例「多為年輕人」　張上淳曝染疫關鍵點

快訊／美國副總統辦公斯人員中鏢！

快訊／美國副總統辦公斯人員中鏢！

英下令關閉酒吧餐廳　政府負擔8成薪水

英下令關閉酒吧餐廳　政府負擔8成薪水

日媒：記取SARS教訓　台灣防疫起步快

日媒：記取SARS教訓　台灣防疫起步快

關鍵字：

武漢肺炎新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

癡情女兒遭開3槍刑殺　悲慟父夜苗栗灑冥紙！

基隆羊肉爐老闆怒殺常客　顧客吃到都是人肉

兒罵「你知道我們家已經沒錢了？」張國煒尬回了

旅英媽媽急著返台！但女兒無台灣護照

居家隔離還出門！澳洲女丟了年薪百萬工作

男子高速自撞分隔島噴飛亡　妻夜半接獲死訊

國中生被笑綽號　美工刀刺死同學

白髮翁逛賣場「貨架全被掃空」！失落低頭看清單

20多歲女在法國就喉嚨痛、流鼻涕「回台就確診」

即／紐約州確診破7000例！跟進加州禁足令

降溫＋強降雨訊號　氣象局：冬衣別收

立委爆第三波高峰　祕魯百人還要玩

她染疫插管忍痛曝：像肺裡有玻璃

台中里長送泡麵被丟地　隔離者怒嗆

員工堅持到日本玩　老闆霸氣資遣

更多

最夯影音

更多
鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼

鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼
桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

謾罵委屈心裡吞…守護台灣不退讓　口罩大王陳勇志：這是一個使命感

謾罵委屈心裡吞…守護台灣不退讓　口罩大王陳勇志：這是一個使命感

爸猛練棒式核心！2貓熱心幫監督　「坐背、塞肚皮」網笑：快被壓扁了

爸猛練棒式核心！2貓熱心幫監督　「坐背、塞肚皮」網笑：快被壓扁了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面