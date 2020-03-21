大陸連續3日本土0新增！　41例均為境外輸入

▲大陸新冠肺炎疫情緩和。（圖／新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

據大陸國家衛健委最新通報，20日0—24時，湖北新增確診病例0例，新增治癒出院病例561例，新增死亡病例7例，其中武漢佔6例，現有確診病例5719例。另外，當天大陸新增41病例，均為境外輸入，這也意味著大陸已經連續3天本土零新增案例。

通報顯示，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例41例，新增死亡病例均在湖北共7例，新增疑似病例36例，新增治癒出院病例590例，解除醫學觀察的密切接觸者1191人，重症病例減少173例。

截至20日24時，現有確診病例6013例（其中重症病例1963例），累計治癒出院病例71740例，累計死亡病例3255例，累計報告確診病例81008例，現有疑似病例106例。累計追蹤到密切接觸者685866人，尚在醫學觀察的密切接觸者9371人。

▲湖北連續3天零新增。（圖／新華社）

湖北方面，新增確診病例0例（武漢0例），新增治癒出院病例561例（武漢502例），新增死亡病例7例（武漢6例），現有確診病例5719例（武漢5610例），其中重症病例1927例（武漢1901例）。累計治癒出院病例58942例（武漢41891例），累計死亡病例3139例（武漢2504例），累計確診病例67800例（武漢50005例）。新增疑似病例0例（武漢0例），現有疑似病例0例（武漢0例）。

值得注意的是，20日0—24時新增報告境外輸入確診病例41例，其中北京14例、上海9例、廣東7例、福建4例、浙江、山東、陝西各2例、四川1例，累計報告境外輸入確診病例269例。

累計收到港澳台通報確診病例408例：香港特別行政區256例（出院98例，死亡4例），澳門特別行政區17例（出院10例），台灣135例（出院28例，死亡2例）。