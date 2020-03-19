「假防疫計程車」來喊價！他一看有人跟著走　擔憂破口：司機連口罩都沒戴

▲桃園機場防疫計程車。（圖／記者林振民攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心宣布，今（19）日零時起限制非台灣籍人士入境，返國台人均須居家檢疫14日。桃園機場一早爆發逃難返國潮，民眾搶著回台灣，造成現場搭乘防疫車隊的排隊人潮排爆了，沒想到日前卻傳出機場有假冒防疫計程車的事件，話題在網路上引發一陣討論。

有網友19日在PTT的nCoV2019板上發文「請小心機場假冒防疫計程車」，特地為了這幾天需要防疫計程車的人撰文，說他18日從桃園機場出關後要找防疫計程車，可能因為剛開始實施，所以人手、標示還不太夠。

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原PO表示，「我在標示『登記防疫計程車』的櫃台等的時候（後來發現那是多人包車櫃台），有人來招攬，自稱自己也是防疫計程車、是有經過政府認證的，還喊了價。」因為覺得防疫計程車不可能這麼隨便，原PO當下不敢相信對方，但馬上看到有別的旅客跟著該位司機上車。

▲防疫計程車內有裝帷幕隔板。（圖／記者許宥孺翻攝）

後來原PO找到真的防疫計程車，發現需要排隊填表、消毒，「希望大家要小心，不要被騙，也千萬不要貪小便宜去坐白牌的計程車。」網友指出，當時假冒的計程車司機連口罩都沒有戴，「車子很可能沒有消毒，也不會追蹤乘客和對應的司機，如果大家有認識的人要回來也快提醒他們。」

原PO也在留言處補充，當下他就有反映給工作人員，但擔心對方還沒有時間處理，所以才會發文提醒大家自己要小心，並沒有看到這件事就自顧自的離開。原PO也提到「昨天那位自稱是uber喔！可能根本不是計程車，是開自家車來騙的。」

看到貼文後，其他網友也很緊張，「這個真的要注意」、「高調，這個好危險」、「計程車應該都只在最左邊的出口！而且會先在快到你的時候資料填寫，請大家注意一下」、「可以的話麻煩通報」、「連這都有詐騙集團 = =」、「這個要趕快去追，不然會變成很嚴重的防疫破口，不只是抓這幾天的。」

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