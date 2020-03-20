周錫瑋推政府應採「緊急狀況」　讓旅遊業不會變「慘」業　

▲前台北縣長周錫瑋。（資料照／記者周宸亘攝）

政治中心／綜合報導

新冠肺炎全球大流行重創旅遊相關產業，前台北縣長周錫瑋20日在臉書呼籲政府應採用「緊急狀況」，全力協助整個產業鏈度過難關，因為這些「慘」業恐怕已撐不到政府出手，「現在不救，倒閉之後要再救，就很難了。」

周錫瑋指出，交通部觀光局配合中央流行疫情指揮中心與旅行業團體旅遊因應措施，已通函各大業者，要求3月19日至4月30日，旅行業應暫停組團出國旅遊，及接待來台入境旅遊團體。

周錫瑋引用桃園旅館公會理事長陳盈瑞與全聯會旅行社秘書長許高慶的話，表達他們的憂心；陳盈瑞表示，每家業者都在苦撐，幾乎看不到曙光；許高慶也說，目前旅行業者約8成是中小企業，大家沒什麼收入。

在飯店業上，周錫瑋引用媒體的報導，其中內容包括許多台灣的國際飯店目前為了攬客，已寄出折扣優惠，營收受到影響；而餐飲業方面，也有餐館公告將暫停營業。

周錫瑋對此認為，「這些行業，還連動遊覽車、清潔公司...人數很多，而且收入都不算太高。他們都很需要政府幫一把，但是，我們沒有看見，立即而有效的方案。」

他還說：「當然，政府會希望保留銀彈到最後，但這些『慘』業，恐怕撐不到政府出手。我要說：現在不救，倒閉之後要再救，就很難了。」

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